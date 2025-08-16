Manisa'da Bıçakla Saldırı: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Manisa'da Bıçakla Saldırı: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü bir şahıs bıçakla bir kadın çalışana saldırdıktan sonra polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçan şüpheli, intihar girişiminde bulunsa da polis tarafından engellenerek gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir şarküteride kadın çalışana bıçakla saldıran Mülayim P., çevredekiler tarafından darbedildince polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sırasında eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulunan şüpheli, polisin müdahalesiyle engellenerek, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Turan Mahallesi Uray Sokak üzerindeki şarküteride meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Mülayim P., girdiği şarküteride tartıştığı kadın çalışana bıçakla saldırdı. Bıçakla yaralanan kadının yardım çağrıları üzerine çevredekiler olay yerinden kaçmaya çalışan Mülayim P.'yi yakalayıp, darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ile darbedilen Mülayim P., sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN KAÇIP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mülayim P., bir anlık fırsattan yararlanarak kaçtı. Polisin takip ettiği şüpheli, hastanenin karşısında bulunan Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda eline geçirdiği bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis, bıçağı karnına dayayan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak, polislere direnen Mülayim P., yanına kimseyi yaklaştırmadı. Mülayim P.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis memuru, arkasından dolanıp, copla vurarak elindeki bıçağı düşürdü. Ardından şüpheli etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mülayim P.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Mülayim P.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti

İşte zirvenin perde arkası! Putin yumuşadı, direttiği tek konu var
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Emre Belözoğlu: Benim gönlümün efendisi o hocadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı

Yaptığı rezilliği utanmadan sosyal medyadan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.