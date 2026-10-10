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İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

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İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcısı ve müdür vekilleri de var; ÇEŞTUR büro memuru ile eski başkan yardımcısı adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Okan Aktaş, Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR Büro Amiri Aziz Metin, pansiyon sahibi Metin Akpınar, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, işletme sahibi Yücel Güngör ve emlakçı Şahin Özer tutuklandı. ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y. ile başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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