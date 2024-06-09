Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların inşası devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da afetzedeler için yapılan konutların inşası devam ediyor.

Deprem konutlarının yapımının sürdüğü merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gazetecilere, deprem nedeniyle kentteki yapı stokunun 3'te 1'inin kaybedildiğini hatırlattı.

Ölmeztoprak, depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır dileyerek, afetzedeler için yapılan konutların yapımının hızla sürdüğünü söyledi.

72 bin konut hak sahibinin olduğu Malatya'da 33 binin üzerinde konut ihalesi yapıldığını aktaran Ölmeztoprak, "Hiç alandan eksik olmayan, haftanın 4 günü alanda olan daire başkanlarımız var. Ankara'da olup artık Malatya'da yaşayan... Onlarla olan diyaloglarla ve geliştirdiğimiz, aldığımız tedbirlerle inşallah çok yakın bir süreçte bu ihale yapımının 65 bine tamamlanması planlanıyor. 65 bin ihaleyi yakın bir süreçte Bakanlığımız planlamasını gerçekleştirecek, biz de takipçisi olacağız." dedi.

Merkez ilçelerdeki ihale ve yapım süreçleriyle ilgili bilgi veren Ölmeztoprak, şöyle devam etti:

"Yeşilyurt'ta 28 bin 763 kentsel konut hak sahibimiz var. 14 bin 231 konutumuzun da ihalesi yapıldı. Yani kentsel konut hak sahibi ve TOKİ eliyle ihalesi yapılan rakamı gördüğümüzde yüzde 50'sinin çok şükür ihalesi yapılmış, 3 bin 263'ü tamamlandı ve teslimat süreci de devam ediyor. İhalesi yapılan konutların da yüzde 23'ünün tamamlandığını görüyoruz ve teslimat sürecinde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalara sahada, bürokraside iştirak edeceğiz, ediyoruz. 5 bin konut daha teslim edilecek ve inşallah yıl sonunda yüzde 58 oranında bir teslimata ulaşacağız."

Tasarruf tedbirlerinin tek istisnasının deprem bölgeleri olduğunu dile getiren Ölmeztoprak, kentte deprem nedeniyle ekonomik hayatın da etkilendiğini, çarşı merkezinin ve buradaki iş yeri ve ofislerin yıkıldığını ve yapımının devam ettiğini hatırlattı.

Ölmeztoprak, mücbir sebep süre uzatımı, krediler ve KOSGEB kredilerinin kalan kısmının da ciddi anlamda takipçisi olduklarını, haziran ayı içerisinde kredi ödemelerinin kalan kısmının tamamlanacağını da söyledi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile toplantı yapacaklarını ve İkizce TOKİ konutlarının ulaşım akslarında kolaylık sağlanması ve cazibe merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edeceklerini dile getiren Ölmeztoprak, bölgede sosyal donatı alanları ve toplu ulaşımda ring desteklerinin de sağlanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti.

24 bin 259 konut hak sahibinin olduğu merkez Battalgazi ilçesindeyse 4 bin 717 konutun ihalesinin yapıldığını ve 2 bin 312 konutun teslim edildiğini kaydeden Ölmeztoprak, Battalgazi'de konut sayısını ve ihale oranlarını arttırmak için arsa çalışmalarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.