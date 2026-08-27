BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yürütülen sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici, terörün sona erdirilmesi kadar hukuk devletinin, devlet otoritesinin ve milli değerlerin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BBP Lideri Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu. Süreç zarar görmesin anlayışıyla sergilenen siyasi hassasiyetin bazı çevrelerce "dokunulmazlık" algısına dönüştürüldüğünü belirten Destici, bu durumun tehlikeli bir gerilim zemini oluşturabileceğini ifade etti.

"PERVASIZLIK VE PROVOKASYON NORMALLEŞTİRİLEMEZ"

Devletin ve milletin ortak değerlerine yönelik saygısızlıkların tırmandığına dikkat çeken Destici, hukuk kurallarının esnetilmemesi gerektiğini vurguladı: "Silahların susması ve terörün sona ermesi hedeflenirken; devletin ve milletin ortak değerlerine yönelik pervasızlık, provokasyon ve meydan okuma dili giderek normalleştiriliyor. Süreç zarar görmesin gerekçesiyle hukukun, devlet otoritesinin ve milletin ortak değerlerinin tartışmaya açılması kabul edilemez."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü mensupları için kurulan taziye çadırı ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"BU ÜLKEDE KİMSE..."

Özellikle DEM Partili bazı çevrelerin İstiklal Marşı'nın ıslıklanması, bayrak saldırıları ve terör örgütü mensuplarını meşrulaştıran anma toplantıları gibi adımlarına tepki gösteren Destici, "Bu ülkede kimse DEM'li olduğu için suçlu değildir; fakat DEM'li olduğu için de hukukun üzerinde değildir!" diyerek kamu düzeninin kararlılıkla korunması gerektiğini söyledi.

"MUHATAPLIK İLE MEŞRUİYET ÇİZGİSİ NET KORUNMALIDIR"

Geçmişte kanlı eylemlere karışmış isimlerin siyasi meşruiyet üretme çabalarını eleştiren BBP Lideri, cezasızlık algısının en büyük güvenlik tehditlerinden biri olduğuna işaret etti: "Terörle mücadelenin sonunda terör örgütü liderinin devlet tarafından muhatap alınması, geçmişteki cinayetlere veya şiddet eylemlerine meşruiyet kazandırmaz. Aksine devletin görevi, 'muhataplık' ile 'meşruiyet' arasındaki çizgiyi son derece net tutmaktır."

"BARIŞ ADINA MİLLETİN HUZURU FEDA EDİLEMEZ"

Sürecin korunması adına görmezden gelinen her ihlalin ileride daha büyük toplumsal kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulunan Destici, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "'Terörsüz Türkiye', yalnızca silahların susması değildir; devletin otoritesinin, milletin ortak değerlerinin ve hukukun üstünlüğünün de tartışılmaz hale gelmesidir. Süreç uğruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik hakları zayıflatılamaz; barış adına milletin huzuru ve birliği feda edilemez!"