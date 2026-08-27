Haberler

Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı

Ortalık savaş alanına döndü, Kante hiç oralı olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe-Lyon maçının ardından saha içinde büyük gerginlik yaşanırken N'Golo Kante'nin tavrı dikkat çekti. Futbolcular arasındaki arbedeye dahil olmayan Kante'nin, yaşananların arasından sakin ve sessiz bir şekilde yürüyüp gitmesi binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin Lyon'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından saha içinde tansiyon bir anda yükseldi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik büyürken ortaya çıkan görüntülerde N'Golo Kante'nin tavrı dikkat çekti.

HERKES KAVGADAYDI, KANTE SESSİZCE YÜRÜDÜ

Futbolcular ve teknik ekip arasında arbede yaşanırken Kante'nin kavgaya dahil olmadığı görüldü. Fransız yıldız, etrafındaki yüksek tansiyona rağmen sakinliğini koruyarak olayların arasından sessizce yürüyüp uzaklaştı.

KANTE'NİN TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Kante'nin kavganın ortasında sergilediği sakin tavır binlerce etkileşim aldı. Yıldız futbolcunun daha önce de öne çıkan mütevazı ve sakin karakterine vurgu yapan çok sayıda yorum yapıldı. Maç sonundaki büyük gerilimin ortasında Kante'nin hiçbir olaya karışmadan yürüyüp gitmesi gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy'dan 76 yaşında şaşırtan hareket! Üzerini çıkarıp gösterdi

Ünlü profesör ödül törenini karıştırdı! Bir anda üzerini çıkardı
Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan özel hastaneye tepki
Tekirdağ'da banka görevlisinin dikkati dolandırıcıları ele verdi

"Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı