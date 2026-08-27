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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
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Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi ve Galatasaray'la birlikte Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin Fransa'daki tarihi zaferinin ardından Galatasaray'ın "Gala'da sıradan bir gün daha" paylaşımı ezeli rakibine gönderme olarak yorumlandı.

  • Fenerbahçe, play-off turunda Olympique Lyon'u Fransa'daki rövanşta 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabının 'Şampiyonlar Ligi geri döndü' paylaşımını alıntılayarak 'Gala'da sıradan bir gün daha' notunu düştü.
  • Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son şampiyon Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sürerken Türkiye'yi lig aşamasında iki takım temsil edecek. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de play-off turunda Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Böylece iki ezeli rakibin rekabeti Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna da taşındı.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

İlk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler böylece 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirdi.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne dönüşünün ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından yapılan "Şampiyonlar Ligi geri döndü" paylaşımını alıntıladı.

"GALA'DA SIRADAN BİR GÜN DAHA"

Galatasaray, paylaşımına aslan emojisiyle birlikte "Gala'da sıradan bir gün daha" notunu düştü. Sarı-kırmızılıların mesajı, 18 yıl sonra turnuvaya dönen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Memlekette adil futbol olsaydı acaba tarihinde kaç defa gidebilecektin oraya. Memleket sizin yediğiniz hurmaların farkında merak etmeyin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıİbrahim Genç:

Memleket farkında da, inşallah bir gün o yenilen haram hurmaların hesabını soran birileri çıkar.

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