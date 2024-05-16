Kobani Davası'nda 5 İsim Tahliye Edilirken 12 İsim de Beraat Etti, Demirtaş ve Yüksekdağ'a Ceza Yağdı

HABER: ESRA TOKAT - KADİR DEVİR

(ANKARA) - Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani davasında bugün karar verildi. Buna göre Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel hakkında tahliye kararı verilirken Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin özge Köse, Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Gülfer Akkaya, İbrahim Binici ve Gülser Yıldırım, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz beraat etti. Selahattin Demirtaş'a toplam 42 yıl,Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nın Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü 83'üncü duruşmasında karar açıklandı.

Dosyada araştırılması gereken bir durumun kalmadığını belirten Mahkeme Başkanı, kararını açıklarken, salonda bulunan yüzlerce avukat masalara vurarak karar okunurken heyeti protesto etti ve "Katil AKP hesap verecek" sloganları atarak salondan ayrıldılar.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 36 kişi hakkındaki kararını açıklarken, geri kalan 72 sanık hakkında ise sorgulama yapılamadığı için dosyalarını ayırdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS

Tutuklu sanık eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçuna "yardım eden" sıfatı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Demirtaş hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasının ise "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçu kapsamında kaldığı belirtildi ve bu suça ilişkin ceza verilmedi. Demirtaş'a "suç işlemeye tahrik" suçu yönünden 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca Demirtaş'a Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Demirtaş'a pek çok basın açıklaması ve konuşması nedeniyle verilen diğer cezalarla birlikte toplam 42 yıl hapis cezası verildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 30 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 2 yıl hapsine, ayrıca iki ayrı konuşması nedeniyle de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezası almasına karar verildi. Yüksekdağ'a toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet Türk, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken, terör örgütü üyeliğinden ise 10 yıl hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklardan Alp Altınörs, Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeynep Karaman ile tutuksuz Zeki çelik hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçunun sabit görüldüğü ve sıfatının ise "yardım eden" niteliğine kaldığından 18 yıl hapis cezası verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

12 İSİM BERAAT ETTİ

Sanıklar Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin Özge Köse, Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Gülfer Akkaya, İbrahim Binici ve Gülser Yıldırım, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz ise haklarındaki "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından beraat etti.

KANSER HASTASI ALİ ÜRKÜT TAHLİYE EDİLMEDİ

Tutuklu sanık kanser hastası Ali Ürküt hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçunun sabit görüldüğünü ve sıfatının ise "yardım eden" niteliğine kaldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından sonuç olarak 16 yıl hapis cezası olarak belirlenirken, yargılanma sürecindeki tutumu nedeniyle cezasının 13 yıl 4 aya indirildi. Ürküt'ün tutukluluğuna devam kararı verilirken, ayrıca "suç işlemeye tahrik suçundan" da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi bu cezada da takdiri indirim uygulayan mahkeme 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirdi. Ürküt toplamda 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu sanıklardan Ayla Akat Aka, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken "silahlı terör örgütü üyeliği"nden ise 6 yıl 6 ay hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarısı kadar arttırılarak 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tutuklamada geçen süresi nedeniyle Akat hakkında tahliye kararı verildi. Aynur Aşan, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken"terör örgütü üyeliği"nden ise 6 yıl hapis cezası aldı ve cezası Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 9 yıla çıkarıldı. Aynı cezayı alan Aysel Yağcı'nın ise tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle beraatine karar verildi.

Bülent Parmaksız'a "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Parmaksız hakkında "suç işlemeye tahrik" suçunun basın yolu ile işlenmesi gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Parmaksız toplam 20 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Cihan Erdal'a 'devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl olarak belirlendi. Erdal'a suç işlemeye tahrik suçunun basın yolu ile işlenmesi gerekçesiyle de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Erdal toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Dilek Yağlı ve İsmail Şengül hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçunun sabit görüldü, ancak sıfatının ise "yardım eden" niteliğine kaldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl olarak belirlendi. Yağlı hakkında "suç işlemeye tahrik suçu" da basın yoluyla işlendiği için 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yağlı, toplamda 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Emine Ayna hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar verildi. Ayna hakkında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden verilen 8 yıl hapis cezası yarı oranda artırıldı ve 12 yıl hapis cezası verildi ve takdiri indirim uygulanarak hapis cezası 10 yıla indirildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi.

GÜLTAN KIŞANAK'A TAHLİYE

Tutuklu sanık Gültan Kışanak hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar verildi. Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 8 yıl hapis cezası verildi ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verildi. Gültan Kışanak'ın tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Tutuklu sanık Günay Kubilay hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçunu işlediğini ancak sıfatının "yardım eden" niteliğinde kaldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 yıl hapis cezası olarak belirlendi. "Suç işlemeye tahrik" suçu da basın yoluyla işlendiği için 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kubilay'a oplamda 20 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Meryem Adıbelli ve tutuksuz sanık Mesut Bağcı'nın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraatine karar verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl hapis cezası 9 yıla artırıldı. Adıbelli ve Bağcı'ya verilen ceza tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Nezir Çakar, 'devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması' suçlamasından beraat ederken 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden ise 9 yıl hapis cezası verildi. Sabahat Tuncel'in "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraatine karar verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden 8 yıl hapis cezası 12 yıla artırıldı. Tuncel'in tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Tutuklu sanık Zeynep Ölbeci'ye 'propaganda'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası, 'örgüt üyeliği'nden 9 yıl hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

YASİN BÖRÜ SUÇLAMASINA BERAAT

Mahkeme Başkanı, Selahattin Demirtaş dahil 36 sanık hakkında Kobani olayları sırasında Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Yargılama sürecinde duruşma salonunda fotoğraf çeken avukat ve milletvekilleri hakkında da şikayette bulundu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi 36 kişi hakkındaki kararını açıklarken geri kalan 72 sanık hakkında ise sorgulama yapılamadığı için dosyalarını ayırdığını açıkladı.

(BİTTİ)