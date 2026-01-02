Haberler

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu, Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan ülkemize getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı Bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Gürcistan'dan 27, Almanya'dan 4, Bulgaristan'dan 3, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Hırvatistan'dan, İsviçre'den, Karadağ'dan, Rusya'dan ve Yunanistan'dan birer suçlu Türkiye'ye getirildi.

20 SUÇLU KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.S. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme" suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama" suçlarından aranan S.C. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Fuhuşa Teşvik" suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar Gürcistan'da,

-"Yağma ve Yaralama" suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan H.U. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan aranan H.G. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da.

-"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD'de,

-"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar Almanya'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.Y. isimli şahıs Almanya'da,

-"Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan M.K. isimli şahıs Almanya'da,

-"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs Hırvatistan'da,

-"Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma" suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs Karadağ'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs Rusya'da, O.T. isimli şahıs ise Yunanistan'da,

20'Sİ ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORDU

Ulusal Seviyede Aradığımız;

-"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan B.C. isimli şahıs İsviçre'de, Ü.D. isimli şahıs Bulgaristan'da,

-"Dolandırıcılık, Hakaret, Gizliliğin İhlali, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Yağma, Kişisel Verileri Ele Geçirme," suçlarından aranan E.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından ulusal seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçlarından ulusal seviyede aranan S.D. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Başkalarına Ait Kimlik Kullanma ve Hırsızlık" suçlarından ulusal seviyede aranan A.R.K. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan Z.M. ve T.M. isimli şahıslar Gürcistan'da,

-"Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hırsızlık" suçlarından aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Hırsızlık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından aranan Ş.V. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Ruhsatsız Silah Taşınması veya Bulundurulması, İşkence ve Yağma" suçlarından aranan Ü.U. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Dolandırıcılık" suçundan aranan S.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da

-"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Ruhsatsız Silah Taşıma veya Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan Ö.K. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"5809 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Dolandırıcılık" suçlarından aranan M.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Tasarlayarak Öldürme ve Hakaret" suçlarından aranan M.Y. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kullanmak" aranan Ö.U. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan Ü.Y. isimli şahıs Gürcistan'da,

-"Zimmet, Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından aranan A.M.S. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum."

500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıOkan ilk:

adamlar yakında serbest bırakılacaklarını bildikleri için mutlulardır

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

katilide hırsızıda arsızada paşa paşa yatıp serbest bırakıldığı bir ülkede kim hapis yatmak istemez ki

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

ne getiriyorsunuz bunları temizleyin oldukları yerde kim vurduya gitsin bide besleyip büyütüyorsunuz

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa market:

Af çıktı zaten çok kişi tahliye edildi hatta önceden beni adamlarıyla birlikte döven uyuşturucu çete lideri bile tahliye edildi şimdi adını veremiyom tehlikeli birisi bu takıldığı yeri biliyorum keşke vursalar onu gençlere uyuşturucu sattırıp parasını ona veriyolar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Niye tüm suçluları getirip, halkın parasıyla besliyorlar .. Birde övünüyorlar... Biz guantanomo muyuz... Yakaladın infaz et, bırak....

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

