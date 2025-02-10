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Kırgızistan, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde Türkiye'yi örnek almak istiyor

Kırgızistan, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde Türkiye'yi örnek almak istiyor
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Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda yabancı ülkelerin en iyi uygulamalarını benimsemek istediklerini belirterek, "Türkiye'de yenilenebilir enerji faaliyetleri alanında büyük...

Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği Kurucu Başkanı Altınay Abdıkerimova, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda yabancı ülkelerin en iyi uygulamalarını benimsemek istediklerini belirterek, " Türkiye'de yenilenebilir enerji faaliyetleri alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini biliyoruz. Bu ilerlemeleri yerinde görmek, öğrenmek ve iş ortaklığı yapmak istiyoruz." dedi.

Tarımsal sulama amaçlı Uç-Korgon Sulama Barajı'nın proje sorumlusu Abdıkerimova, AA muhabirine, kurucusu olduğu Kırgızistan Enerji Sektöründe Kadınlar Birliği'nin hedeflerini anlattı.

Enerjinin sektörel yönetimi alanında doktora eğitimini sürdürdüğünü kaydeden Abdıkerimova, bu sektörde kadın-erkek fırsat eşitliğinin önemine dikkati çekti.

Abdıkerimova, hükümetin Enerji Sektörünün Rehabilitasyonu Projesi kapsamında "500 kilovolt gerilimli şalt trafosu ve transfer noktasının yeniden inşası" ihalesini kazanan Türk yüklenici şirketinin başına getirilmesiyle ülkedeki enerji sektörü ile yakından tanıştığını söyledi.

Abdıkerimova, pek çok sektöre kıyasla kadın çalışan sayısının az olduğu enerji sektöründe istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla enerji sektöründe çalışan kadınların örgütlenmesine karar verdiğini söyledi.

Derneği üç yıl önce kurduğunu ifade eden Abdıkerimova, eğitim ve mentörlük girişimlerinin ele alınacağı tek platform oluşturarak Kırgız enerji sektöründeki kadın liderlerin sayısını artırmayı ve bu alanda kariyer yapmalarını sağlamayı istediğini vurguladı.

Abdıkerimova, sektörde emeği geçen kadınların öz geçmişlerinin, fotoğraflarının ve ödüllerinin yer alacağı kitabın (almanak) üzerinde çalıştıklarını belirtti.

" Türkiye'de enerji alanında ilerlemelerin kaydedildiğini biliyoruz"

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi alanında yabancı ülkelerin en iyi uygulamalarını benimsemek istediklerini belirten Abdıkerimova, " Türkiye'de yenilenebilir enerji faaliyetleri alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini biliyoruz. Bu ilerlemeleri yerinde görmek, öğrenmek ve iş ortaklığı yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Abdıkerimova, Kırgızistan'da faaliyette olan yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş ve rüzgar enerjisinin bulunmadığına dikkati çekti.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin nasıl işlediğini görmek, dezavantajları ile avantajlarını öğrenmek istediklerini dile getiren Abdıkerimova, bu kapsamda Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediklerini kaydetti.

"Enerji sektöründeki kadın istihdamını artırmak istiyoruz"

Abdıkerimova, ülkede enerji sektöründe 17 bini aşkın çalışanın bulunduğunu ve sadece yüzde 17'sinin idari kadro dahil, kadınlardan oluştuğunu anlattı.

Kırgızistan Devlet Teknik Üniversitesi ile Kazakistan'daki Almatı Enerji Mühendisliği ve İletişim Üniversitesinde eğitim almak isteyen kız öğrencilerin sayısını artırmak için işbirliği içinde olduklarını söyleyen Abdıkerimova, "Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak istiyoruz. Ayrıca bu alanda daha fazla mühendisin yetiştirilmesi, eğitim ve çalışma koşullarının oluşturulması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Enerji alanında yabancı ülkelerin en iyi uygulamalarını benimsemek istediklerini belirten Abdıkerimova, "Kızlarımızın komşu ülkelerde enerji sektörünün gelişim sürecini görebilmeleri için tecrübe paylaşım programları düzenliyoruz. Deneyim alışverişinde bulunmaya açığız. Kırgızistan'da hayata geçirmek amacıyla gelişmiş ülkelerin kapasitelerini en iyi şekilde temsil eden örneklerini benimsemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'da baraj inşa eden ilk kadın

Abdıkerimova, devletin enerji sektörüne yatırımlarını artırdığına dikkati çekerek, tarım arazilerin genişletilmesi için Issık Göl Bölgesi'ndeki Ton ilçesinde 2024 yılında temeli atılan 4,3 milyon metreküp kapasiteli "Uç-Korgon Sulama Barajı"nın inşaatının sürdüğünü anlattı.

Uç-Korgon Sulama Barajı'nın inşaatının bu yıl sona ereceğini ifade eden Abdıkerimova, "Şu anda barajın aktif inşaat aşaması devam ediyor, inşaatı yerel şirketler yürütüyor. Baraj inşaatını ağustos ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bu, ilk tarımsal amaçlı baraj olacak. Bu anlamda ülkede baraj inşa eden ilk kadınım." diye konuştu.

Genç kızlara STEM eğitimini tercih etmeleri tavsiyesi

Genç kızlara STEM eğitimini tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Abdıkerimova, "Kırgızistan'daki kız çocuklarını zorluklardan korkmamaya, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitim Programı (STEM) alanlarında cesurca seçim yapmaya teşvik ediyoruz. Genç kızlar, ülkemizin geleceğidir ve katkıları dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilir. Genç kızlar, büyük projelerin yaratıcısı, teknolojik çözümlerin yazarı ve değişimin lideri olabilirler." ifadelerini kullandı.

Abdıkerimova, kadınların yeşil enerjiye geçişte ve sürdürülebilir gelecek inşa etmede önemli rol üstlenebileceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknik ve mühendislik eğitimine erişiminin genişletilmesi, cinsiyet eşitliğine odaklanan STEM programlarının desteklenmesi, yeşil enerji sektöründeki kız öğrenciler için bursların ve eğitim kurslarının oluşturulması, şirketlerin enerji sektöründe yöneticilik ve teknik pozisyonlarda kadın istihdamına teşvik edilmesi, iş ve yaşam dengesini destekleyen politikaların geliştirilmesi, medyada kadınların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konusunda farkındalığın artırılması, yeşil enerji sektöründeki kadınların başarı hikayelerinin vurgulanmasıyla mümkündür."

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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