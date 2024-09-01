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Keşan'da Arkadaşını Vuran Şahıs Kaçtı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, kiralık otomobilini kendisine vermeyen arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Şahıs, olay yerinden kaçtı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mehmet A., kiralık olan otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek'i tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet A.'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı arkadaşı Çiçek ile birlikte çekilen fotoğrafa, 'Ölüm var, ödün yok' yazdığı görüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek, mesai sonrası kaldıkları pansiyona geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet A., Keşan'a gitmek için Caner Çiçek'ten kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet A., pansiyonun önünde duran otomobile zarar vermeye başladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek'e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek'in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet A.'nın sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı Caner Çiçek ile birlikte paylaştığı fotoğraflarına, 'Ölüm var, ödün yok', 'Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar' yazdığı görüldü.

Jandarma, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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