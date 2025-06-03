Kaybolan 4 Yaşındaki Eylül Kaplan 6 Saat Sonra Bulundu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Eylül Kaplan (4), ekiplerin başlattığı arama çalışmasının ardından 6 saat sonra, 2 kilometre uzaklıktaki akrabasının evinde bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yatağan'ın Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer- Bedia Kaplan çifti, evin önünde oynayan kızları Eylül'ü göremeyince çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmanın iz takip köpeği de katıldı. Çalışmalar sürerken Kaplan ailesinin evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir akrabası, aileye çocuğun yanına geldiğini bildirdi. Ekiplere teslim edilen ve sağlık durumu iyi olan Eylül, tedbir amaçlı Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eylül Kaplan, burada yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.