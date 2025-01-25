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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ilk anlarına ilişkin 2.5 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arka cepheden alevlerin yükseldiği, alevlerin kısa sürede binayı sardığı ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayattını kaybettiği yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken otelde yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2.5 saate ilişkin oteli dışarıdan gören güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Görüntülerde, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor. Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

OTELİN DIŞ CEPHESİNDEN PARÇALAR KOPTU

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor. Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

YANGIN HER YERİ SARDI

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor. Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

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Kaynak: AA / Ayşe Eda Ünlü Özen - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıilker Akil:

Kibrit kutusu gibi yanmaya müsait otel yapmışlar. 22 senedir ülkeyi yönetenlerle geldigimiz nokta bu, 3. Dünya ülkesiyiz ve iktidar 4. Dünya ülkesi olmamız yolunda hızlı adımlar atıyor sagolsunlar. Kimse bu felaketlerdeki ölüm oranlarına şaşırmasın. Asıl felaket bu ülkenin cahil ve bagnaz kesiminin, sırf birileri müslüman rolü yapıyor diye sorgusuz sualsiz oy vermesi . Halbuki halk kendi kafasında dinle devlet işlerini ayirabilse kralın çıplak olduğunu görebilecek . Laikliğin ne kadar kıymetli bir değer olduğunu ülke BOP a kurban gidince belki anlarlar ama o dahi çok zor.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Dilerim bi daha böyle felaketler yaşanmaz canlar yitirilmez önlem önlem önlem otel sahipleri

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kar yağar tem otoyolu kapanır yolu açmayı beceremezler trollerle beraber ibbyi suçlarlar ama otoyola belediye seçimini kaybettikleri için reklamları olsun diye koskocaman ışıklı karayolları tabelası asarlar yoldan geçen milyonlarca insan buna şahit ama bir afet bir felaket esnasında olaylarla hiç ilgisi olmayan yetkileri elinden alınmış muhalefet belediyelerini suçlarlar onların içleri rahat çünki onlarda olanlardan dolayı suçluluk duyacak ne vicdanları var nede hesap soracak adalet sistemi

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Haber YorumlarıAhmet Özbek:

itfaiye çok geç gelmiş yazık olmuş insanlara

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