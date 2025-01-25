Yeni görüntüler ortaya çıktı! Bolu'daki facia böyle başlamış

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayattını kaybettiği yangın Türkiye'yi yasa boğdu. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken otelde yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2.5 saate ilişkin oteli dışarıdan gören güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Görüntülerde, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor. Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

OTELİN DIŞ CEPHESİNDEN PARÇALAR KOPTU

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor. Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

YANGIN HER YERİ SARDI

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor. Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.