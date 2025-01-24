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Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın faciasıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan yeni bilirkişiler görevlendirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Ayrıca, gözaltındaki 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

YENİ BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

Otel sahibi ve müdür ve müdür yardımcısı Belediye başkanı ve turzim bakanı bunları alın mal varlıklarına el koyun tutuklayın ölenlere malları paylaştırın bu kadar basit hesap!!!

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Başka ülkede olsa istifalar çoktan gelmişti. Koltuk güzel tabii

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Haber YorumlarıKadir İzci:

Muhtemelen 10 tanesi bakana hakaret 2 tanesi belediyeye 1 neden tutuklandığını bilmiyor 1 işyeri sahibi

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

turızm bakanı tutuklanmadı gelde akp ye adalet partisi de

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Haber YorumlarıMurat Bahar:

Bakanda alındımı gözaltına

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bakan olayla alakalı bir açıklama yaptı mı, bilgisi olan var mı?

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Ahmet Hakn soruyor bugün köşesinde: bolu belediyesine yangın ruhsatı için müraccat edilmiş. belediye uygun olmadığını söylemiş. rapor vermemiş. PEKALA NEDEN BU İŞLETME KÜLTÜR BAKANLIĞINA YA DA SAVCILIĞA İHBAR EDİLMEDİ ? YA DA NEDEN KAPATILMADI? tanju ve torpiili dayısı oğlu versin cevabı

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Haber Yorumlarıyunus erdoğan:

Bu saatten sonra kimi görevden alsalar bu milletin içi soğumaz.

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