14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

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Kuyumcuya 37 kilogramlık dev gümüş birikimiyle gelen vatandaş, yıllardır sürdürdüğü birikimini tek seferde bozdurdu. Yapılan hassas tartım ve piyasa hesaplamalarının ardından gümüşlerin toplam tutarı 3 milyon 589 bin lira olarak belirlendi.

KUYUMCUDAN ÖVGÜ: DOĞRU OLAN BU

Müşterisinin 14 yıllık finansal disiplinini tebrik eden kuyumcu, "İşte doğru olan bu" ifadelerini kullanarak uzun vadeli yatırımların önemine dikkat çekti. Tek seferde gerçekleşen dev gümüş satışı kuyumcuda şaşkınlık ve takdirle karşılandı.