Muğla'da Atatürk büstüne büyük saygısızlık! Yaptıkları kameralara yansıdı

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Muğla'da okul bahçesinde yaşanan olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde bulunan Salih Zeki Gür İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, bir kişi tarafından yerinden sökülerek götürüldü.

POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Olayın belirlenmesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Atatürk büstünü yerinden sökerek götüren kişinin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin A.A. olduğu tespit edildi.

KÖTEKLİ MAHALLESİ'NDE YAKALANDI

Kimliği belirlenen A.A.'nın yakalanması için çalışma yürüten polis ekipleri, şüpheliyi Kötekli Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan A.A. hakkında gerekli işlemlere başlandı. Olayla ilgili verilen bilgilerde işlemlerin ayrıntılarına ilişkin başka bir bilgi yer almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı