Kars'ta viyadükten uçan otobüsteki yolcu o anları anlattı: Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı

Kars'ta yolcu otobüsünün viyadükten uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir yolcu, "Otobüs sallanıyordu, ayağa kalktım. Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa- Kars seferi yapan Turgutreis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum- Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, karayoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı. Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

"OTOBÜS YAN YATTI, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Kazanın ardından AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Hastanede tedavi altına alınan ve yaşının 19 olduğunu söyleyen yaralı, "Otobüs sallanıyordu, ayağa kalktım. Ayağa kalkmamla otobüs yan yattı, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

"YARALILARIMIZI ANBEAN TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, "Sabah 07.50 sıralarında Karakurt bölgesinde elim bir trafik kazası sonucu 29 yolcunun olduğu otobüs devrildi. Şarampole yuvarlandı ve burada 7 vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 aracımız olaya müdahale etti. Helikopter ambulans müdahale etti. Yaralılarımızı anbean takip ediyoruz. Üzüntülüyüz, hepimiz yasa boğulduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer hastanelerdeki yaralılarımızı ziyaret etmek için Sarıkamış'tan ayrılıyoruz" diye konuştu.