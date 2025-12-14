Haberler

55 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'nın davasında tutuklu tek sanık müteahhit tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta Reyyan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yürütülen davada tutuklu sanık olan müteahhit Muhammet Karaaslan, delil durumları ve mahkemenin değerlendirmeleri ışığında tahliye edildi. Davada 6'sı kamu görevlisi toplam 10 kişi yargılanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 55 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 10 kişinin, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan müteahhit Muhammet Karaaslan (61) tahliye edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 55 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda binaya 6 ile 8 ton ekstra yük binmesine neden olan kaçak kat yapıldığı tespit edildi. Soruşturmanın ardından 6'sı kamu görevlisi 10 kişi hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 9'uncu duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık statik proje müellifi Harun Gümüşer (51), taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı. Tutuksuz sanıklar fenni mesul Mesut Vahit Kazancı (71), kaçak katı yaptığı öne sürülen Nasuh Atılgan (51), Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol biriminde görevli Ahmet Tüfekçi (45), Ali Gemci (47), Hacı Mehmet Güner (58), Melike Özdemir (45), Nuri Hakan Erşahan (46) ve Oğuzhan Arabacı (36) duruşmaya katılmadı.

Duruşmadaki savunmasında sanık Muhammet Karaaslan suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Karaaslan, "Raporlarda kaçak katın varlığı ve bu katı benim yapmadığım tespit edildiği halde uzun zamandır tutukluyum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Harun Gümüşer de önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtip suçlamaları reddetti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında Muhammet Karaaslan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma saklanma şüphesi, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyada delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, toplanmamış deliller itibarıyla delil karartma şüphesinin ve sanığın kaçma ve saklanma şüphesinin, mağdur ve tanıklar üzerinde baskı girişimde bulunma şüphesinin bulunmadığının değerlendirilmesi, sanığın tutuklulukta geçen süresi, azami tutukluluk süresinin dolmuş olması, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması gerekçesiyle Karaaslan'ın tahliyesine karar verdi. Dava, 15 Mayıs 2026'ya erteledi. Bu tahliye ile birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
