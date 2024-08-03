Türkiye'de Hamas liderine suikast ve İsrail saldırıları kınandı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden organize olan grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını ve Filistin'e yönelik saldırıları kınamak için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Rüveyda Alber, Heniyye'nin suikast sonucu şehit edilmesinden derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin'de soykırıma devam ettiğini, insani, hukuki, vicdani ve ahlaki değerleri tanımadan sivilleri ve bebekleri katlettiğini anlatan Alber, şöyle konuştu:

"Bizler konforlu hayatlarımıza devam ederken Gazze halkı bombalanmaya ve açlıktan ölmeye devam ediyor. Gazze halkı Allah'a imanın en güzel örneğini sergiliyor. Onlar tüm dünyaya Allah'a teslimiyetin ve İslam ahlakının en güzel halini gösteriyorlar."

Gazze'nin onurlu direnişine ses olmaya devam edeceklerini ve yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Alber, "Gündem ne kadar değişirse değişsin bizim için gündem Gazze'dir, Filistin'dir. Oturduğumuz, kalktığımız her yerde Gazze'yi konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından Filistin'e destek için dua edildi.

Şanlıurfa

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Şanlıurfa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Ali Şelli Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Rabia Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüş sonrası Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına tepki gösterdi.

Katılımcılar tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın metnini okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bekir Şen, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bulunmadığını söyledi. Şen, şunları kaydetti:

"İsrail saldırılarında 40 bin kardeşimiz alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor."

Kilis'ten bütün uluslararası toplumlara ve liderlere seslendiklerini vurgulayan Şen, soykırımın durdurulması için bütün insanlığın ayağa kalkması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Malatya

Malatya'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağıran daha sonra İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin çağrısına kulak verenler yürüyüş yaparak İsrail'i lanetledi.

Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak, İnönü Caddesi Malatyapark önündeki meydanda toplandı.

Burada tekbir getiren kalabalık, Filistin direnişinin simge isimlerini andı.