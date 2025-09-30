Haberler

Kaçak Kuyu Kazarken Karbonmonoksit Gazından Zehirlendiler

Kaçak Kuyu Kazarken Karbonmonoksit Gazından Zehirlendiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazı yapan üç arkadaş, açtıkları kuyuya indirdikleri jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuya inen Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen hafif yaralı 1 kişi de hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve adı öğrenilemeyen arkadaşları, ormanda yaklaşık 9 metrelik kuyu açtı. 3 arkadaş daha sonra buraya jeneratör indirdi. Taşdemir ve Keskin, bir süre kaldıkları kuyuda, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Arkadaşları Taşdemir ve Keskin'i çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi, halatla kuyuya indi. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir'i kendilerine bağlayan ekipler, halatla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekibi, ilk müdahalelerini yaptığı Taşdemir ve Keskin'e kalp masajı uyguladı. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir, ardından Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu hafif olan ismi öğrenilemeyen kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...

Aldığı araç hamile kadını isyan ettirdi: Ya bu sorunu çözün ya da...
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.