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İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bölgedeki 440 konutluk bir sitenin tahliye edildiğini açıkladı. Yangının elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirtildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi. Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

"440 KONUTLUK YAZLIK SİTE TAHLİYE EDİLDİ"

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, "Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

"DENİZ YOLUYLA TAHLİYE ETTİK"

Vatandaşların da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduklarını kaydeden Elban, "Vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik." sözleriyle son durumu paylaştı. Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi.

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

İzmir'de yangın felaketi sürüyor! 440 konutluk site tahliye edildi

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Elban izmir Urla Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sihirbazın Çırağı:

On üçüncü Cuma'nın ilahî adaletine halâ inanmayacak mısınız ? 26 gün kaldı tüm bunlar ayak sesleri.

0
4
yanıtYanıtla
M C:

Yandi güzelim ormanlarimiz cigerim yaniyor cok üzgünüm

2
0
yanıtYanıtla
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