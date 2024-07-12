İzmir ve Kütahya'yı sağanak vurdu! Evler ve sokaklar su altında kaldı

İzmir ve Kütahya'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle kent genelinde olumsuzluklar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kent merkezinde suyla dolan 50'ye yakın evde belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

SUYLA DOLAN YOLLARDA MAHSUR KALDILAR

Saat 18.00 sıralarından itibaren İzmir'de gök gürültülü sağanak başladı. Sağanak, özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar mahsur kaldı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" UYARISI GELDİ

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirten Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Lütfi Eker, özellikle Kavaklıdere, Buca, Kaynaklar, Gökdere ve Kemalpaşa bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar görüldüğünü belirtti. Ayrıca, Gümüldür ve Özdere sahil kesimlerinde de dolu riski bulunduğunu sözlerine ekledi.

SAĞANAK 21.00'A KADAR ETKİLİ OLACAK

Eker, yağışların kuzeyden başlayarak körfez üzerine ilerlediğini ve akşam saatlerine kadar devam edebileceğini belirtti. Halkın ani su baskınları ve olası dolu nedeniyle tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Eker, açık alanlardan uzak durulmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını tavsiye etti. Yağışların akşam saat 21:00'e kadar etkili olması bekleniyor.

BULVAR VE SOKAKLAR GÖL OLDU

Kütahya'da da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı ile birlikte il merkezinde çok sayıda sokak, biriken yağmur suyunun altında kaldı.

50'YE YAKIN EVİ SU BASTI

Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitleri ise ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 50'ye yakın evi de su bastı. Trafik ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ULUDAĞ'I DOLU VURDU

Uludağ'da etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı felç etti. Reklam panolarının yerlere yattığı görüntülerde, şemsiyeler ise uçtu. Doludan kaçmak isteyen vatandaşlar, restoranların kapalı alanlarına sığındı. Etkili olan dolu ve rüzgar sebebiyle, restoranların reklam kırlangıçları yerlere yatarken, şemsiyeler ise uçtu. Yer yerinden oynadığı görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENİZLİ'DE ULAŞIM AKSADI

Denizli'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, uzun süredir sıcaktan bunalan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ulaşımda aksamalara yol açan yağışın neden olduğu olumsuzluklara ekipler anında müdahale etti.