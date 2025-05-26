Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte kapıdaki dekoratif taş kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan doktor hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir anaokulunun düğün salonunda düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında, Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Doktor Mehmet Fatih ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkıldı.

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

DOKTOR ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları enkazdan çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Baltacı çifti, ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çitten Mehmet Fatih Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı. Hastalara şifa olmak için defalarca acil servise girmiş bir hekim yaralı bedeniyle girdi bugün acil servise. Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yapan meslektaşlarımızın yoğun uğraşına rağmen ne yazık ki hayata döndürülemedi" denildi.

Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Kaynak: DHA / İHA

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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