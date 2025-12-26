İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi Açıklaması

Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda davanın görülüp soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'daki adliyelerde, 2025 yılında, "yasa dışı bahis" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik soruşturmalar gündemin ilk sıralarındaki yerini aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl kentteki adliyeler ve Marmara Cezaevi karşısındaki salonlarda Türkiye ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava görüldü, soruşturma yürütüldü.

Söz konusu soruşturmaların çoğu tamamlanırken bazı davalar ise karara bağlandı. Bu yıl, "yasa dışı bahis" ile "uyuşturucu" suçları kapsamında yürütülen soruşturmalar kamuoyunun gündemini oluşturdu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri ve Show Televizyon Yayıncılık'ın 121 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Soruşturmada bazı şirketlere daha kayyum atanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, iş insanı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

Soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis konusuna ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Durmaz tutuklanırken, Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Durmaz, hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davada tahliye edildi. Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla Saadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan beşer yıl üçer aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanık, beşer yıl üçer aya kadar hapis istemiyle İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Şarkıcı Ortaç ile Erbil mahkemeye çıktı

Şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, 25 Şubat'ta "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mehmet Ali Erbil de İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "yasa dışı bahse teşvik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbil hakkında da hükmün açıklanmasına geri bırakılma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Payfix' isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladığı, bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı"na ilişkin iddiayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'a ait "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına, bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulması kararı verilen soruşturmada, Kork ile bazı şüphelilerin toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. Soruşturmada Kork'un da arasında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

Erkan Kork'un da arasında olduğu 12 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından yirmi altışar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istenen iddianamede, diğer 43 sanığın da 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Karslı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu bazı zanlılar tutuklandı.

Soruşturmada, Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul'da, bahis sitelerine entegre panel sistemin kurulu olduğu yasa dışı finans evlerinde bahis oynatılmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan çok sayıda şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği belirlendi.

Kimliklerine ulaşılıp, gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kendilerini "Yolyemezler Çetesi" olarak tanıtarak yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen zanlılara da operasyon yapıldı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyum atandı, şirketin 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

PAYCO'ya "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturma

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklandı. İncelemelerde şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaştığı bilgisine ulaşıldı.

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulurken 2 lüks otomobil, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbirinin uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ayrıca kentteki başsavcılıklarca yasa dışı bahisle ilgili yürütülen soruşturmalarda, çok sayıda şüpheli tutuklandı, bazılarının hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtığı belirlendi.

Soruşturmada yapılan operasyonda, gözaltına alınan 20 zanlı "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" gibi suçlardan tutuklandı.

"Futbolda bahis" soruşturması gündemi belirledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasını süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul etti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından iki soruşturma birleştirildi.

"Futbolda bahis" soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan'ın da aralarında olduğu bazı şüpheliler tutuklandı.

Gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanıp, hastaneye sevk edilen futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de yer aldığı bazı zanlılar hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, sosyal medya mecralarında yasa dışı bahis ile kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunduğu ve yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Ayrıca şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

İnternet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına imkan sağladığı gerekçesiyle Fedlan Kılıçaslan hakkında da mal varlığına el konulup, kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda, yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, zanlının SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kayyum atandı.

Soruşturmada gözaltına alınan sunucu Okan Karacan hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı.

İstanbul'da geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent genelinde geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmaları başlatıldı. "Uyuşturucu madde temin etmek" "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" gibi suçlardan yürütülen soruşturmalarda, çok sayıda ünlü isme Adli Tıp Kurumunda (ATK) test yaptırıldı, ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma kapsamında, şarkıcılar Ziynet Sali Safter, İrem Derici ile Hadise Açıkgöz, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, avukat Feyza Altun ile Duygu Özaslan Mutaf, Dilan ile Engin Polat, Derin ve Deren Talu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan örneklerinin alınması için ATK'ya götürüldü.

Analizlerde Dilan Polat, Derin ile Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde ise yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Testlerde Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci'nin saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmedi.

Madde tespit edilemeyen Mutaf, Babataş, Yazıcıoğlu, Aral, Orcan, Açıkgöz ve Özpirinçci hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.

Spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ile Hande Sarıoğlu da kan örneği ve ifadeleri alınan isimler arasında yer aldı.

Test verdikten sonra ATK'den ayrılan Cebeci, daha sonra ek deliller doğrultusunda yeniden adliyeye çağırıldı. Cebeci, ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

Devam eden soruşturmada, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülan tutuklanırken Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ATK'nın raporuna göre, Ersoy, Yıldız, Manaz, Gülan, Öztay ve Cebeci'nin saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bu şüphelilerin kan örneği incelemesinde ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

Tetik'in saç ve kanında yapılan testlerin sonucu ise pozitif olarak belirlenirken Ayabaktı, Kılınç ve Acet'in ise hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu testi negatif olarak sonuçlandı.

Soruşturmada, şüpheli Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılıp, mal varlıklarına el konuldu. Şüpheli Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Devam eden süreçte oyuncular Melisan Döngel ile İrem Sak, fenomen Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcılar Aleyna Tilki ile Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sak, Biliç, Yıldız, Tilki, Döngel ve Güney gözaltına alındı. Şüpheliler, ATK'de kan ve saç örneği vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmada, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yakalanan Eyüboğlu, test yapılması ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aynı zamanda şüpheliler Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Eser Gökhan Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay ve Gizem Türedi de gözaltına alındı.

Hakimlikçe şüpheliler Macit, Gül, Şensözlü, Güçlü, Küçükerol ve Akçay tutuklanırken şüpheli Türedi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı verilen soruşturmada, gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı'nın ATK'de verdiği örneklerin ardından savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çarşamba günü Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkarıldı.

Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran hakkında "uyuşturucu madde temin etmek", "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Saran, ifadesinin ardından ATK'ye sevk edildi. Ardından yeniden adliyeye getirilen Saran hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sadettin Saran'dan alınan örneklerle ilgili hazırlanan raporda, saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu belirlendi.

Elde edilen ek deliller neticesinde Saran, 24 Aralık'ta "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Saran, çıkarıldığı hakimlikçe "imza atma" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu soruşturmalar ise devam ediyor.

(Sürecek)