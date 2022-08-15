İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? İmamoğlu hafta sonu için bambaşka bir tabloyu işaret etti

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. AKOM ve AFAD yağışın akşam saatlerinde kadar süreceğini belirtirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "3-4 gün gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız." dedi.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkili oluyor.

YAĞIŞ BU AKŞAMA KADAR SÜRECEK

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu yakasında etkili olan yağışların bugün öğleden sonra il genelinde etkili olması beklenmektedir. AFAD ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Akom'dan yapılan yeni açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini arttıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." denildi.

"HAFTA SONU 35 DERECEYE KADAR ÇIKACAK HAVA SICAKLIĞI İÇİN UYARACAĞIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı durum değerlendirmesinde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. İmamoğlu, "İklim değişikliğinin bütün dünyanın ortak sorunu olduğuna vurgu yapan ve İstanbul'un mevsim normallerinin 4 katı üzerinde yağış aldığı bilgisini paylaşan Ekrem İmamoğlu, "3-4 gün gün sonra da meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu bağlamda istirhamımız net olarak şu: Lütfen bu uyarılara dikkatli bir biçimde vatandaşlarımızın eşlik etmesi, bize yardımcı olmaları. Ki bu konuda gerçekten duyarlı bir hemşehrimiz var, 16 milyon insanımız var. İklim değişikliğiyle mücadelede el birliğiyle hareket etmemiz şart" ifadelerini kullandı.

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