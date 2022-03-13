İstanbul karlar altında! Megakent beyaz örtüyle kaplandı, uyarılar art arda geliyor

İstanbul'da kar yağışı dün ve bu gece boyunca etkili oldu. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla megakentte son durumu paylaşırken, tedbirleri elden bırakmama ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

KAR YAĞIŞI PAZARTESİ GÜNÜ ŞEHRİ TERK EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışı etkisini gösterecek. Sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Pazartesi günü etkisini hafifleterek kenti terk etmesi beklenen Aybar kar fırtınasının ardından Çarşamba günü ise yeni yağış dalgası İstanbul'a girecek.

İSTANBUL'DA KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

Salı günü çok bulutlu hava beklenirken yağış ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri Çarşamba günü ise yağışların artık yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi. Son 30 yılın en soğuk günlerinin yaşandığı İstanbul'da Mart ayında böyle bir hava dalgasının megakentte daha önce görülmemiş nitelikte olduğu ve yaklaşık bir hafta süren düşük sıcaklığın pazartesi günü itibarıyla artık mevsim normallerine döneceği konusunda uzmanlar hemfikir.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.