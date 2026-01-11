İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Balıkesir bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç karıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralıları hastanelere sevk etti.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.