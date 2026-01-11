Haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç karıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralıları hastanelere sevk etti.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti