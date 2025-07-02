Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün art arda 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlarda korkuya neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

GEMLİK'TE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen depremin derinliği 12.91 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'te hissedildi.

KANDİLLİ "4.4" DEDİ

Kandilli Rasathanesi Gemlik'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

"YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 48'İ RİSKLİ"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren depreme ilişkin, "2 gündür sallanıyoruz. Olumsuz bir durum yok. Yapı stokumuzun yüzde 48'i riski" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA ART ARDA DEPREMLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 11.47'de 3.9, ardından saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 70 dakika arayla meydana gelen sarsıntılar Bursa, Yalova ve İstanbul'da da hissedilmiş, vatandaşlarda paniğe neden olmuştu.