Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün art arda meydana gelen 2 depremin ardından aynı bölgede bugün saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. AFAD depremin derinliğini 12.91 kilometre olarak ölçtü. İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedilen deprem vatandaşlarda korkuya neden oldu. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada saha taramalarının başlatıldığını bildirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün art arda 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlarda korkuya neden olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

GEMLİK'TE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de meydana gelen depremin derinliği 12.91 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'te hissedildi.

İstanbul'da korkutan deprem

KANDİLLİ "4.4" DEDİ

Kandilli Rasathanesi Gemlik'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

"YAPI STOKUMUZUN YÜZDE 48'İ RİSKLİ"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren depreme ilişkin, "2 gündür sallanıyoruz. Olumsuz bir durum yok. Yapı stokumuzun yüzde 48'i riski" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA ART ARDA DEPREMLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 11.47'de 3.9, ardından saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 70 dakika arayla meydana gelen sarsıntılar Bursa, Yalova ve İstanbul'da da hissedilmiş, vatandaşlarda paniğe neden olmuştu.

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıcsd zbn:

İMOMOĞLU PARALARI YEMESEYDİ KENSEL DÖNÜŞÜM ÇOKTAN OLURDU GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK YOLSUZLUK BUNDAN SONRA CHP BİRŞEY KONUŞAMAZ HALKA EKONOMİ ZART ZURT ANLATAMAZ CHP YE OY VERENLER YOLSUZLUĞA RÜŞVETEDE OY VERMİŞ OLACAK

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme176
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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Alttan bir vurdu, net hissettim ama çok kısa süreliydi, geçmiş olsun.

Yorum Beğen88
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Haber YorumlarıHikmet Bal:

hadi hayırlısı deprem dirençli yapı yapın da Kader demeyin

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıÖmer:

ÜMMETİN HALİFESİ, DÜNYA LİDERİ BAŞKOMUTAN, MAREŞAL, GAZİ, YÜCE ULU ÖNDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN. ALLAH SENİ BAŞİMIZDAN EKSİK ETMESİN. ALLAH BU ÜMMETİN ÖMRÜNDEN ALSIN SANA VERSİN

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıNisa Yıldırım:

Yalova’da olmuş

Yorum Beğen31
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