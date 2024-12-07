İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilirken, olayın ardından binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından giriş kattaki evde bulunan eşyalar sokağa fırladı. Park halindeki araçların da zarar gördüğü olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İstanbul Valiliği, 1 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"
İSTANBUL İTFAİYESİ PATLAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI
İstanbul İtfaiyesi patlamanın sebebinin doğalgaz kaynaklı olduğunu bildirdi. İstanbul İtfaiyesi tarafından patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde arama çalışmalarımız devam ediyor. Üst katlarda mahsur kalan kişiler ekiplerimiz tarafından tahliye edildi."