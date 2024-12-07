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İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilirken, olayın ardından binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından giriş kattaki evde bulunan eşyalar sokağa fırladı. Park halindeki araçların da zarar gördüğü olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sokaktaki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Yaşanan şiddetli patlamanın ardından İstanbul Valiliği, 1 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir"

İSTANBUL İTFAİYESİ PATLAMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

İstanbul İtfaiyesi patlamanın sebebinin doğalgaz kaynaklı olduğunu bildirdi. İstanbul İtfaiyesi tarafından patlamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerinde arama çalışmalarımız devam ediyor. Üst katlarda mahsur kalan kişiler ekiplerimiz tarafından tahliye edildi."

OLAY YERİNDEN KARELER:

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kayıp

İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Kosovali:

normal denetim olmadığı için çok çok normal

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

geçmiş olsun güvensiz Türkiye

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıarda kihd:

nolcak şimdi bu insanların hali

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Buralara iyi bakın. Esenyurt, Beylikdüzü. Bina çöplüğü. Depremde en fazla kayıp verecek bölge.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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