Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

İsrail Lübnan'a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattığını duyururdu.

İSRAİL, HİZBULLAH'I VURMAYA BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı. Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi.

"LÜBNANLILAR BULUNDUKLARI YERLERİ TERK ETSİN"

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı. Hagari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in "kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu. İsrail'in Hizbullah'a ait 40 hedefi vurduğu belirtildi.

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİYLE SALDIRIYOR

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi. Hizbullah ise 320 katyuşa füzesiyle İsrail hedefleri vurduğunu açıkladı.

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

NETANYAHU GÜVELİK KABİNESİNİ TOPLADI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'da topladığı açıklandı. İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 07:00 itibarıyla operasyonların normale döneceği kaydedildi.

"320 FÜZEYLE 11 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Sadırılara ilişkin Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi. Hizbullah, Şükür'ün öldürülmesine yönelik yanıtın biraz zaman alacağını belirttive şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı. 320 den fazla Katyuşa roketiyle İsrail'e ait 11 askeri nokta vuruldu."

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti. Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi. Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı·l'ı·n İran ve bölgedekı· ortakları ı·le vekı·llerı· tarafından yapılabı·lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı· kararlılığını teyı·t ettı·" ifadeleri kullanıldı.