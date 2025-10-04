Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

İsrail, Hamas'ın barış anlaşmasına onay vermesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen gece boyunca saldırılarını sürdürdü. Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan bombardımanda 2'si çocuk olmak üzere 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinli sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini yoğun şekilde hava ve topçu atışlarıyla bombalamaya devam etti.

MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları Gazze kentinde iki evi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Aynı zamanda Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğun hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildi.

PATLAYICI YÜKLÜ ROBOTLARLA SALDIRDILAR

Görgü tanıkları, İsrail'in gece boyunca Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde uzaktan kumandalı, patlayıcı yüklü robotlarla çok sayıda binayı havaya uçurduğunu söyledi. İsrail ordusunun saldırılarında 2'si çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

TRUMP'IN SALDIRILARI DERHAL DURDURUN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşmıştı. Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirmişti.

ORDAYA DA OPERASYONLARI DURDURUN TALİMATI VERİLMİŞTİ

Öte yandan İsrail ordu radyosu geçtiğimiz saatlerde, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şeridi'ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği ifade edildi.

HAMAS ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurdu.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

İŞTE 20 MADDELİK PLAN

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;