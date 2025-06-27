İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
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İran ile günler önce ateşkes imzalayan İsrail'in savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Şiddetli patlamalara yol açan saldırılarda can kaybı olup olmadığı bilinmezken, İsrail ordusu Hizbullah hedeflerinin vurulduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde yer alan ve Hizbullah'ın askeri amaçlarla kullandığı iddia edilen bir binayı hedef aldı.

İSTİHBARAT MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Saldırıya ilişkin detaylar, İsrail ordusunun X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, binanın Hizbullah tarafından İsrail güçleri hakkında istihbarat toplama faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilerek, "Bu terörist faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

Bombalama görüntülerine de yer verilen İsrail ordusunun paylaşımında ayrıca, bombalanan binanın geçen hafta aynı bölgede öldürülen Hizbullah mensubu Ahmed Gazi Ali'nin de ikametgahı olduğunu belirtildi.

Ahmed Gazi Ali'nin, bölgede Hizbullah'ın askeri altyapısını yeniden tesis etme çalışmaları yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN BOMBALAMAYI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 8 Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırılarını, 23 Eylül 2024'te kapsamlı bir savaşa dönüştürmüştü. Bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah sizler kahrıperişaneylesin

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

BU İSRAİLE KİM DUR DİYECEK BU DÜNYADA YA.

Yorum Beğen38
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Haber Yorumları2fkkbkrskz:

akıllanmayacak bı it “konu dışı şu saçpa sapan rekları kaldırınnnnnnnnnnnn

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıAlemi gezen:

Anlaşılan Bunların sonu bizim elimizden olacak.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Dune kadar osmanliye kufredettiniz, simdi izeaile kim dur dieyecek diye soruyorsunuz.

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