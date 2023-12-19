İsrail, Gazze'de görev yapmış askerlerini rehabilitasyona tabi tuttu

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'na sunulan rapora göre, İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapmış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi. Rapor, askerlerin yaşadığı travma sonrası bozukluklar ve yaralanma durumları hakkında bilgi verdi.

İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev almış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi.

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'nda sunulan rapor, Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Limor Luria, komisyona sunduğu raporda, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 816 askerin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiğini aktardı.

Psikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18'inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91'i hafif, yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48'ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze'de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, savaşta yaralanan ve tedavi edilen askerlerinin sayısını 1860 olarak açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.