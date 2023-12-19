Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'de görev yapmış askerlerini rehabilitasyona tabi tuttu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'na sunulan rapora göre, İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapmış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi. Rapor, askerlerin yaşadığı travma sonrası bozukluklar ve yaralanma durumları hakkında bilgi verdi.

İsrail'in savaşın başından bu yana Gazze Şeridi'nde görev almış 2 bin 816 askerini rehabilitasyona tabi tuttuğu belirtildi.

İsrail Parlamento Sağlık ve Sosyal Refah Komisyonu'nda sunulan rapor, Haaretz gazetesinde yayımlandı.

Savunma Bakanlığına bağlı Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Limor Luria, komisyona sunduğu raporda, Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 816 askerin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiğini aktardı.

Psikolojik destek alan İsrail askerlerinin yüzde 18'inin travma sonrası bozukluklar yaşadığı ve zihin sağlıklarında sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Parlamento komisyonuna sunulan rapordaki verilere göre, rehabilitasyona tabi tutulan askerlerden yüzde 91'i hafif, yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise ağır yaralandı. Bunların yüzde 48'ini el ve ayaklarından yaralananlar oluşturuyor.

Haaretz gazetesi ayrıca, Gazze'de yaralanan İsrailli askerlerin gerçek sayısının İsrail ordusu tarafından açıklanandan daha fazla olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu, savaşta yaralanan ve tedavi edilen askerlerinin sayısını 1860 olarak açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Parlamento İsrail Gazze İsrail Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Damla Can kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Damla Can kaç yaşında, evli mi? Survivor Furkan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Furkan kaç yaşında, evli mi? İzlanda'da yanardağ patlaması! (VİDEO) İzlanda'da yanardağ mı patladı, son durum nedir? Survivor Seda Aktuğlu kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda Aktuğlu kaç yaşında, evli mi? Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi? 20 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Survivor Seda kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda kaç yaşında, evli mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI izle! İstanbulspor - Trabzonspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor Begüm kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Begüm kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Ogeday kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Ogeday kaç yaşında, evli mi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title