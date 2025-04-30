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İsrail'de Orman Yangınları 12 Bin Dönüm Alanı Yaktı

İsrail'de Orman Yangınları 12 Bin Dönüm Alanı Yaktı
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İsrail'in Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda başlayan yangınlar nedeniyle yaklaşık 12 bin dönüm alan yanarken, 10 yerleşim yeri tahliye edildi. Sağlık Bakanlığı, Batı Kudüs'teki hastaların tahliyesini gerçekleştirdi.

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 12 bin dönüm alanın yandığı aktarıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'in orta kesiminde başlayan orman yangını çok sayıda bölgede hasara yol açtı.

Eştaol Ormanı'nda başlayan yangının 11 bin 700 dönüm alanı etkisi altına aldığı aktarılırken, Kanada Parkı'nın neredeyse tamamının yandığı belirtildi.

Yayılan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yarın İsrail'de çok sayıda ormanlık alan ve parka giriş yasağı getirildi.

Eştaol Ormanı, Kanada Parkı ve Elad Ormanı başta olmak üzere yangının etkili olduğu bölgelere girişler yasaklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, devam eden yangınlar nedeniyle Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'ndeki hastaların tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Yangının hastaneye yaklaşma ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü belirten bakanlık, ağır hastaların ise yangından etkilenmeyecek katlara taşınacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada 12 yangın söndürme görevlisinin yaralandığı bildirildi.

10 yerleşim yeri tahliye edildi

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan yangın geniş bir bölgeye yayıldı ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Yangınlar nedeniyle Kudüs çevresindeki 10 yerleşim yeri ve yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.???????

İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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