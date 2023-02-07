İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangına uçakla müdahale

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında, İskenderun Limanı'nda dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor.

DUMANLAR İLÇENİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülüyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede polis ekiplerinin de önlemi sürüyor. Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletiliyor.

TSK'YA AİT UÇAK DEVREYE GİRDİ

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetti.