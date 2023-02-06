Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım binası çöktü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Bu illerden biri olan Hatay'da hastaneler ve polis evleri enkaza döndü. İskenderun ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bina depremde yıkıldı. Serviste yatan hastalar bahçeye tahliye edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın acil servisinde ise yaralı depremzedelere hizmet veriliyor.

HASTALAR BAHÇEYE TAHLİYE EDİLDİ

Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı.

REYHANLI'DA ÖĞRENCİ PANSİYONU ÇÖKTÜ

İskenderun ilçesinde farklı noktalarda birçok binanın yıkıldığı, onlarca binada da ağır hasar olduğu bildirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise öğrenci pansiyonu olarak kullanılan ancak boş olduğu bildirilen 5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. Reyhanlı'da toplam 4 binanın yıkıldığı, 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çöken 5 katlı bir binada ise arama kurtarma çalışması yapılıyor. Dörtyol ilçesi Sahil Yolu depremde zarar gördü.

HATAY VALİSİ: HASTANELER VE POLİSEVİ YIKILDI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek son durumu açıkladı.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."