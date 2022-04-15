İşkenceye uğrayan genç kız: O evden hiç çıkamayacağımı sandım

KONYA'da, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat D. (41) ile nişanlısı Sara D. (24) ve Tuba D. (22) tarafından kaçırılıp, rezidanstaki dairede işkence edilen Demet A. (21), "O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım" dedi.

Kentte, 8 Nisan'da rezidans dairesinde, bir süre flört ettiği eski patronu Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşı Tuba D. tarafından işkenceye maruz kalan Demet A., yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlattı. Eski patronunu ağabeyi olarak gördüğünü fakat zamanla Murat D.'nin ilgisini fark ettiğini ve kendisinin de karşılık verdiğini belirten Demet A., "Olay günü iş yerimin önüne geldi, 2 dakika bir şey söyleyeceğini belirtti. Arabaya binmemi işaret etti. Ben de arabaya bindim. 'Sara gelecek, sadece 2 kez görüştüğümüzü söyleyeceksin, sakin ol' dediği sırada 2 kadın arabaya bindi. Arka koltuktan iple beni sardılar. O sırada iş yerimden aradılar. Ben de telefonda biraz imalı konuştum. Bana 'İmalı konuşma, sesini titretme' dediler. 'Beni nereye götürüyorsunuz' diye sordum. 'Gidince görürsün' şeklinde cevaplar aldım. O an o kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim. Öleceğim, bir kadın cinayeti daha işlenecek, diye düşündüm. O evden hiç çıkamayacağımı sandım. Beni balkondan da atabilirlerdi. Daha fazla dayak yesem, ölecektim" diye konuştu.

Demet A.'nın şikayetiyle gözaltına alınıp, adli kontrol ile serbest bırakılan Murat D., Sara D. ve Tuba D., aynı gün M.K. adlı kadına da rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla yakalanıp, tutuklanmıştı.