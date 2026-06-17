Çocukların çevrim içi güvenliği için teknoloji şirketlerine karşı ortak hareket çağrısı yapıldı

İngiltere'de çevrim içi güvenlik ve çocukların dijital ortamda korunması konusunda çalışmalar yürüten Molly Rose Vakfı Başkanı Andy Burrows, çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak için ülkelerin teknoloji şirketlerine karşı ortak hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere hükümeti, 16 yaşından küçükler için sosyal medyanın yasaklanacağını ve yasağın gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını duyurdu.

Hükümetin söz konusu kararının ardından İngiltere'de çevrim içi güvenlik politikaları konusunda çalışmalar yürüten Molly Rose Vakfı Başkanı Burrows, başkent Londra'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Molly Rose Vakfı, 14 yaşındaki İngiliz Molly Russell'ın sosyal medya platformlarında uzun süre kendine zarar verme ve intihar içeriklerine maruz kaldıktan sonra 2017'de hayatına son vermesinin ardından ailesi tarafından kuruldu. Russell'ın ölümüne ilişkin soruşturma sonucunda, Instagram ve Pinterest'te gördüğü içeriklerin ölümünde rol oynadığına hükmedildi ve bu karar dünya genelinde sosyal medya platformlarının sorumluluğuna ilişkin tartışmaları artırdı.

Çocukları korumak için acil adım atılması çağrısı

Molly Rose Vakfı Başkanı Burrows, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiği yönündeki değerlendirmesine katıldığını, ancak hükümetin 16 yaş altına sosyal medya yasağı planının yetersiz olduğunu belirtti.

Burrows, çocukları sosyal medyanın yol açtığı önlenebilir zararlardan korumak için acil adım atılması gerektiğini ancak hükümetin açıkladığı yasağın uygulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Andy Burrows, "En büyük endişemiz şu ki; bir yasağın uygulanabilir olduğundan emin olamazsak çocukların platformlara girmeye devam edeceğini ve tamamen önlenebilir zararlarla karşı karşıya kalacağını biliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu yasaklama kararının, teknoloji şirketlerini sorumluluklarından kurtarma riski de taşıdığına dikkati çeken Burrows, "Sorunun çözülmesi yerine çocuklar zarar görmeye devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal medya şirketleri çocukların güvenliğini sağlamakta açıkça başarısız oldu"

Burrows, sosyal medya platformlarının çocukları korumak için yeterli adım atmadığının altını çizerek "Sosyal medya şirketleri çocukların güvenliğini sağlamakta açıkça başarısız oldu. Molly Russell'ın ölümünden neredeyse 9 yıl sonra, aynı algoritmaların, zararlı içerikleri geniş ölçekte yaymaya devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında, çocukların sosyal medyada karşılaştığı ciddi tehlikelere de değinen Burrows, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere'de teknolojinin rol oynadığı intihar vakalarında her hafta bir genci kaybediyoruz. İster çocukları intihar ve kendine zarar verme eylemlerine teşvik eden zararlı içeriklerin algoritmalar aracılığıyla geniş ölçekte önerilmesinden bahsediyor olalım ister rekor seviyelere ulaşmaya devam eden çocuk cinsel istismarından bahsediyor olalım, çocuklar büyük bir dalga halinde, önlenebilir çok çeşitli zararlara maruz kalıyor. Hükümetler harekete geçmeli ancak çocukların çevrim içi ortamda gerçekten güvende olmasını sağlamak için doğru çözümler uygulamalılar."

"İngiltere'nin ve diğer ülkelerin teknoloji şirketlerine karşı düzenlemeleri güçlendirmesi gerekiyor"

Burrows, dünyada en fazla nakit varlığa sahip şirketler arasında sosyal medya platformlarına sahip şirketlerin yer aldığını belirterek bu şirketlerin yapılan düzenlemelere uymak yerine verilen cezaları ödemeyi kabul ettiklerini aktardı. Bu nedenle, Burrows, söz konusu şirketlere karşı çok daha sert kurallar ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Burrows, "İngiltere'nin ve diğer ülkelerin kararlı duruş sergilemesi ve bu büyük, fazlasıyla güçlü teknoloji şirketlerine gerçekten karşı koyabilecek düzenlemeleri güçlendirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin, çevrim içi güvenliği sağlamak için birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Burrows, şunları kaydetti:

"Hiçbir ülke çevrim içi istismar ve çevrim içi ortamda maruz kalınan zararlarla tek başına mücadele edemez. Jeopolitik koşulların, özellikle Amerikan teknoloji şirketlerine karşı adım atmayı belki de her zamankinden daha zor hale getirdiği bir dönemde, ülkelerin çevrim içi zararla mücadelede ortak yaklaşım geliştirmek üzere birlikte çalışmaya hazır olması her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla, ülkelerin kararlı duruş sergilemeye hazır olması gerekiyor. Birlikte hareket etmek ülkelere güç kazandırır. Avrupa'daki ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin artık gerçekten yapması gereken şey de budur."???????