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İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü! F-16 filosu konuşlandırılacak

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Adana'da buluna İncirlik Üssü 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirildi. Alınan kararı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı ( İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

MSB TOPLANTISINDAN DİKKAT ÇEKEN KARARLAR ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörle mücadeleden, İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karara kadar dikkat çeken başlıklar öne çıktı.

İNCİRLİK ANA JET ÜSSÜ OLDU

10. Tanker Üs Komutanlığı, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü! F-16 filosu konuşlandırılacak

İNCİRLİK ÜSSÜ NEDİR?

İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan bir hava üssüdür. Birincil olarak Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan üs, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Hava Kuvvetleri üslerinden biridir, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. 1951 yılında inşaatına başlanan İncirlik Üssü, Aralık 1951'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı.

İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü! F-16 filosu konuşlandırılacak

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (2)

semson 12:

halen NATO diye diye bizi savaşa sokacaklar bu yıl savaş yılı olacak İran'la olası bir savaş büyük sıkıntı olur

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YILDIRAY YILDIRIM:

yani şu demek mi oluyor? ABD ve İSRAİL olası bir saldırı altında kalırsa oradan hızla müdahale etmek için F 16 lar incirlik üssüne konuşlandı.

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