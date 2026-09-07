"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 76. duruşması tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek savunma yaptı.

KİPTAŞ'la aralarında bir arsa nedeniyle tahliye davası bulunduğunu, arkadaşı Hüseyin Aydın aracılığıyla buna çözüm bulmak için eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'la tanıştıklarını anlatan Şimşek, arsanın şirketlerinin öz kaynağıyla yapıldığını belirtti.

Şimşek, "Burada Sayın İmamoğlu ve şürekası, tahliyeden sonra tahliye merkezine gelip bir şov yapmışlar. Sanki bu yatırımları İBB ve kamunun kaynaklarıyla yapılmış, bana da burası çok ucuz şartlarla kiraya verilmiş, peşkeş çekilmiş gibi bir algı yaratarak, yaklaşık bir hafta bu konuyu sosyal medyada ve diğer mecralarda işlediler. Bunun böyle olmadığını ifade etmek isterim. Orada o dönemdeki KİPTAŞ yönetiminin de gözetiminde yapılan yatırımların tamamı benim şirketimin sermayesiyle yapılmıştır. Burada bana bir özür borçlular, bunu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Aydoğan'la bu dönemde tanıştıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Biz hukuki ve siyasi yönden mahkemenin verdiği karara binaen uzlaşı zemini aradığımızı konuştuktan sonra İmamoğlu'nun danışmanı olduğunu, KİPTAŞ genel müdürünü kendilerinin atadığını, yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak devamında 'Her şey yolunda, sorun yok' demesine rağmen tahliye işlemi gerçekleşti. Verdiğimiz parayı da vermedi. Bunu geri ödeme baskımız oldu. Sonuç olarak Hüseyin Aydın isimli arkadaşımızın çabaları oldu, tanışmamıza vesile olduğu için. Bir gün ses kaydıyla bana gelip, 'Şikayet edelim' beyanı oldu. Günün sonunda biz de bu vesileyle şikayeti yapmak zorunda kaldık. İsnat edilen suç unsurlarını rüşvet vermek olarak algılamadım. Muhatabımızın bu konuları bu şekilde yönettiği görülmüştür. Yatırımlarımı heba etmişlerdir, şikayetçiyim."

Tutuksuz sanık Şimşek, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın "200 bin doları kime verdiniz?" sorusunu yanıtladı.

Şimşek, "Hüseyin Aydın vasıtasıyla Turan Aydoğan'a verdik." iddiasında bulundu.

Aylan, "Biz, bunun rüşvet olduğunu değerlendirmedik. Hüseyin Aydın'ın getirdiği ses kaydından sonra anladık' dediniz. Bu parayı ne amaçla verdiniz? Ne olarak konuşuldu? Avukat ücreti mi, yaptığınız bir sözleşme var mı? Avukatlara para ödediğinizde bir makbuz istediniz mi?" sorularını sanığa yöneltti.

Şimşek, Aydoğan ile hem hukukçu hem de başkanın danışmanı olması nedeniyle görüştüklerini dile getirerek, "Hem hukuki hem siyasi olarak konuştuk. 500 bin dolar istedi, 200 bin dolarını peşin istedi. Sözlü anlaşmamız var. Güvene dayalı ilerledi, sözleşme yapmadık. Hukuki adımları atmasını bekledik. Hem de başkan danışmanı sıfatıyla müzakere ederek, çözüme kavuşturmasını istedik." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Turan Aydoğan'ın 'Benim bu durumdan haberim yok' diye ifadesi var. 'Parayı Hüseyin Aydın almış' demiş." şeklindeki sözlerinin ardından Şimşek savunmasına devam etti.

Şimşek, Aydoğan'ın yalan beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Bu süreçlerde Hüseyin Aydın'la görüştük. Ben de zaman zaman 'Arada başka bir şeyler mi oluyor' diye düşündüm. Hüseyin Aydın, bu yüzden ses kaydı aldığını söyledi. Bu ses kaydını dinledikten sonra bende soru işareti kalmadı." beyanında bulundu.

Tutuksuz sanık Selim İmamoğlu'nun savunması

Tutuksuz sanık Selim İmamoğlu, ailecek bu davanın ana hedefi haline getirildiklerini iddia etti.

İddianameye göre sorumlu tutulduğu eylemin içeriğinde iki farklı konu olduğunu anlatan İmamoğlu, "İki konuya bakınca da vardığım tek sonuç: Annem, babam ve dedemden aldığım borçlar nedeniyle şüpheli durumunda oldum. Sırf bu yüzden bana hem yurt dışı yasağı getirildi hem de hesaplarıma tedbir konuldu." dedi.

Selim İmamoğlu, üniversitenin son dönemlerine doğru aile şirketinde resmen yarı zamanlı çalışmaya başladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat mühendisliği diplomamı aldıktan sonra bu isteğime yönelik hızlıca karar aldım ve yaptığım araştırmalar sonucunda Hırvatistan'da bir projeyi keşfettim. Bu projeye ortak olmak istediğimi babama ilettim. Babam ise bu konuya pek sıcak bakmadı. Çünkü siyaseten tartışmalara yol açabilecek bir konu olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de tamamen aile şirketinden bağımsız ve bana ait bir şirketle bu süreci ilerleteceğimi söyledim. Ailemden aldığım maddi destekle yurt dışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum ve hala aynı kanaatteyim. Böylece kazandığım deneyimleri annem ve dedemin de maddi desteğiyle yurt dışına taşıma konusunda ilk adımımı atmış oldum. Projenin gelişim maliyetlerinin bir kısmını ödeyerek azınlık hisse almak üzere projenin ana firmasıyla anlaştım. Bu kapsamda 390 bin avro Hırvatistan'daki bankaya transfer edildi."

Hakkındaki suçlamaları reddeden İmamoğlu, beraatini, babasının ve arkadaşlarının da tahliyesini istedi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in savunması

Tutuksuz sanık eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, irtikap suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Keskin, iddianamede Şişli'deki bir iskan sürecinde müştekilerden birtakım yasa dışı bedeller talep edildiği isnadının yer aldığını, projelerde belediye işlemleriyle ilgili herhangi bir kişiden menfaat talep etmediğini anlattı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Keskin, üzerine atılı suçlamadan beraatini istedi.

Bir diğer tutuksuz sanık eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi, şehir mühendisi olarak yıllarca kamuda çalıştığını söyledi.

Belediyede hukuka aykırı bir eylemde bulunmadığını savunan Çelebi, özel bir hastanenin yönetim kurulu üyesi Fatih Mehmet Bozkurt'un "İlgili hastanenin açılması için 2023 yılı sonlarında belediyeyle görüşmeye başladıklarını, bir süreç yürüttüklerini, yerel seçim sebebiyle sürecin durduğunu, seçimden sonra sürece baştan başlamak zorunda kaldıklarını" belirttiğini aktardı.

Çelebi, "Fatih Bey, hastaneyi 2024 yılı Şubat-Mart aylarında açmayı planladıklarını, seçim sebebiyle sürecin tamamen durduğunu, seçim sonrası sürece baştan başlamak zorunda kaldıklarını söyleyip o zamana kadar zaten 6-7 ay geciktiklerini' ifade ediyor. İlgili firmanın binalarından haberim olmadığı gibi, belediyeye bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmamışımdır. Kaldı ki Fatih Bey'in benimle görüşme tarihi de 5 Nisan 2024 tarihidir. Söz konusu firma 2024 Şubat-Mart aylarında hastaneyi açmayı planlamış ise nasıl oluyor da benimle görüştükleri tarih olan 5 Nisan'da 6-7 ay gecikmiş oluyorlar? Yani görüleceği üzere söz konusu beyanlar çelişkiler içermektedir."

İş insanı Mehmet Torun'un savunması

Tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Torun da savunmasında "Biz, İstanbul'da iş yerleri olan bir firma olarak tabii ki İstanbul Belediyesiyle, devletin kurumlarıyla iyi geçinmemiz lazım." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na olan ziyaretlerden birinin hayırlı olsun amaçlı olduğunu anlatan Torun, "Bu ziyaretlerimde kendilerine belediyeyle olan sıkıntılarımızı arz ettim. Bu olayda da kendisinin başkan danışmanı olan Yakup Bey'i çağırdı ve 'Yakup Bey, Mehmet Bey'i dinleyin. Mehmet Bey'in sorunları neyse yardımcı olun, çözün' dedi." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Aylan'ın "Çok konuyu dağıtıyorsunuz. Bizde sizle ilgili iki tane durum var. Birincisi bu Beykoz'daki otel inşaatı ruhsatı konusu var, Yakup Öner'in anlattığı o görüşme. Bir de bu sizin Torun Center'ın içerisinde müşteki olarak gösterildiğiniz o ruhsata aykırı tadilat yapılmasıyla ilgili bu merdiven çıkılması olayı var. Nedir bu? Bu kısımları anlatın siz." ifadelerini kullandı.

Beykoz'daki durumun kanuni olduğunu, halen buradaki durumla uğraştıklarını belirten Torun'un Yakup Öner'in ziyaretinde kendilerinden bir talebi olduğunu söylediğini aktarması üzerine Aylan, "Talep dediğiniz bu Yakup Öner'in ifadesinde anlattığı 10 milyon dolar talebi mi?" diye sordu.

Sanık Torun da "Biz de 'Cami yaparız, hastane, postane böyle hayır hasenat işleri yaparız ama böyle şeyler yapmayız' dedi. Bundan dolayı biz İBB nezdinde, Şişli Belediyesi nezdinde bu hayrı yapmayı kabul ettik. Bu hayrı da kısmi, kısmi ödedik. Yani öyle hepsini birden şak diye ödemedik. Sayıştaya da bildirdik." beyanını verdi.

Torun Center'a 2013 yılında başladıklarını, kendilerine sonrasında ruhsatla ilgili ceza yazıldığını ifade eden Torun, itiraz ettikten sonra cezanın düşürüldüğünü anlattı.

Tutuksuz sanık Torun, Cumhuriyet savcısının, "Feshane yardım sürecine şartlı bağış yaptınız, doğru mu?" sorusuna "Doğru." cevabını verdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA