Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentinde, yerel bir meclis üyesinin tarihi belediye binasında gizli swinger (eş değiştirme) partileri düzenlediğini itiraf etmesi ülkede büyük bir siyasi krize ve ahlak tartışmasına yol açtı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme, Alman kamuoyunda devlet ciddiyeti ve kişisel özgürlüklerin sınırları hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Die Mannheimer partisinin 35 yaşındaki liberal lideri Julien Ferrat, sıra dışı yaşam tarzını ve siyasi vizyonunu savunurken yaptığı şok edici açıklamalarla bir anda ulusal medyanın odak noktası haline geldi.

Ferrat, resmi devlet işlerinin yürütüldüğü ve kamuya ait olan Mannheim Belediye Binası’nı mesai saatleri dışında özel yetişkin partileri için kullandığını ve burada gizli etkinlikler organize ettiğini açıkça itiraf etti.

Kendisini "seks-pozitif" bir aktivist ve radikal bir özgürlükçü olarak tanımlayan siyasetçi, sadece belediye binasında partiler vermekle kalmadığını, aynı zamanda kendisini destekleyen yerel seçmenlerle ve bölgedeki vatandaşlarla da düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Cinsel özgürleşmeyi kendi siyasi kimliğinin ve partisinin temel bir unsuru olarak gördüğünü belirten Ferrat, modern siyasetin bu tür açık yaşam tarzlarını gizlemek yerine kucaklaması gerektiğini savundu.

Kamu binalarının ve devlet nüfuzunun bu tür kişisel faaliyetler için kullanılması, ülkede hem halkın hem de muhalefet partilerinin çok sert tepkisine neden oldu.

Muhafazakar kanattan eleştirmenler, Ferrat’ın davranışlarını "kamu görevinin açık bir suistimali" ve "kurumsal saygınlığın ayaklar altına alınması" olarak nitelendirerek meclis üyesinin acilen görevinden istifa etmesi çağrısında bulundu. Yerel halktan bazı gruplar ise vergileriyle finanse edilen resmi bir binanın bu şekilde kullanılmasına büyük tepki gösterdi.

Gelen yoğun tepkilere ve istifa baskılarına rağmen geri adım atmayan Ferrat ise oldukça savunmacı ve dik bir tavır sergiledi.

Yaşananları bireysel özgürlüğün, modernitenin ve toplumsal tabulardan arınmanın bir ifadesi olarak gören meclis üyesi, eylemlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Mannheim yerel yönetiminin ve adli makamların, kamu malının yasa dışı veya usulsüz kullanımı gerekçesiyle Ferrat hakkında resmi bir soruşturma veya disiplin cezası başlatıp başlatmayacağı ise ülkede merakla bekleniyor.