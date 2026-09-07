Veyis Ateş tahliye edildi

Haberturk eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş, “uyuşturucu” davası kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Veyis Ateş, savunmasında, "İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim. Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?" dedi.

"MEHMET AKİF ERSOY ELLERİNİ BENİM ÜZERİMDEN YIKAMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

Mehmet Akif Ersoy’un yalan beyanda bulunduğunu belirten Ateş, "Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

Ateş, şöyle devam etti: "Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir; 'Ağabey çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim' demiştir."

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Veyis Ateş’in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Veyis Ateş, çevresindeki arkadaş ortamlarına uyuşturucu madde sokan ve kullanımını ısrarla teşvik eden kişi olarak suçlanıyor. Savcılık, Ateş'in "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" ve "Ticaretini Yapmak" suçlarını zincirleme şekilde işlediğini belirtiyor.

İddianamede "örgüt lideri" sıfatıyla yer alan Mehmet Akif Ersoy ifadesinde; 2019 yılında Ateş'in Piyalepaşa'daki evine uyuşturucu maddeyle geldiğini, hayatında uyuşturucuyu ilk kez o gün gördüğünü ve Ateş'in getirmesiyle ilk defa kokain kullandığını söylemişti.

Mağdur Ebru Gülan ise 4 Mayıs 2019'da Ersoy'un evindeyken "Veyis gelecek, kokoreç getirecek" denildiğini ancak Ateş'in geldiğinde cebinden uyuşturucu çıkardığını anlatmıştı. Gülan, pandemi dönemindeki başka bir buluşmada Ateş'in madde etkisi altındayken sergilediği davranışlardan çok rahatsız ve mağdur olduğunu belirtmişti.

Mağdur Şevkiye Dilara Yıldız ise, "Oruç tutmaya niyetli olduğu bir gün Ateş'in eve viski ve kokain getirdiğini, ısrarlar üzerine uyuşturucu kullandığını anlatıyor. Başka bir gün ise Ateş'in kokaini önüne koyup "iç iç" diyerek sabaha kadar baskı yaptı" iddiasında bulunmuştu.

Dosyadaki bir diğer isim Serap Çaylan, Ateş ile Mehmet Akif'in evinde tanıştığını ve Ateş'in kendisini Çengelköy'deki evine uyuşturucu içmeye davet ettiğini ifade etmişti.

İddianamede ayrıca, Ateş'in Mehmet Akif'i uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına soktuğuna dair Osman Tıraş'ın verdiği bir dilekçe de yer alıyor.

Adli Tıp raporlarında Şevkiye Dilara Yıldız, Serap Çaylan, Mehmet Akif Ersoy ve Ebru Gülan'ın saç ve/veya kan analizlerinde kokain ile metamfetamin metabolitleri tespit edildi.

Saçı kısa olduğu için sadece kan örneği alınabilen Veyis Ateş'in testi ise temiz çıktı. Ateş iddiaları "Kesinlikle kabul etmiyorum, hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım" diyerek reddetmişti.