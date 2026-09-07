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FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyede

FETÖ'cü Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyede
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15 TEMMUZ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan, 10 yıl sonra yakalanıp tutuklanan FETÖ mensubu ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile irtibatlı oldukları ve kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheli adliye sevk edildi.

15 TEMMUZ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan, 10 yıl sonra yakalanıp tutuklanan FETÖ mensubu ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile irtibatlı oldukları ve kendisine maddi destek sağladıkları tespit edilip gözaltına alınan 10 şüpheli adliye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüpheliler ile 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanıp tutuklanan Burkay Karatepe'den ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldı. Bunun üzerine Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 adrese geçen 4 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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