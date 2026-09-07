Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda ekonomideki son durumun yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşımızın refahını artıracak kararlar aldık. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

"ECDADIN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan hiçbir proje başarılı olamadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri katılımı ile muhteşem bir buluşmaya imza attık. Kardeşlerimiz ile Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık.

"BMLGEMİZDEKİ HASMANE ADIMLARI TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ"

Açık ve net söylemek isterim, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir. Türkiye kimsen gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

GİRNE VE SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZALARI

Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. Türkiye istikbalinden vazgeçmeyeceğini, namusunu çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye tarihi ve kültürel birikimi ile, potansiyeli ile dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Çok geniş coğrafya ile tarihi bağlarımız, akrabalıklarımız var."

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