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Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
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Süper Lig'de Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından derbiyi de kaybeden sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşılaşmanın ardından stadyumda acil toplantı yaptığı öne sürüldü. Yönetimin önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a yenilerek 2 mağlubiyet aldı.
  • Beşiktaş derbisindeki 2-1 yenilginin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri stadyumda acil toplantı yaptı.
  • Fenerbahçe, ligin ilk 4 haftasında 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından derbiyi de kaybeden sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşılaşmanın ardından stadyumda acil toplantı yaptığı öne sürüldü. Yönetimin önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, henüz sezonun ilk 4 haftasında aldığı iki mağlubiyetle yara aldı.

Gençlerbirliği karşısında alınan yenilginin ardından Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden sarı-lacivertliler, derbiden de 2-1 mağlup ayrıldı. Üst üste gelen sonuçların ardından Fenerbahçe yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM STADI TERK ETMEDİ

Derbinin bitiş düdüğünün ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin stadyumu hemen terk etmediği belirtildi. Yönetimin stat içerisinde bir araya gelerek takımın mevcut durumunu değerlendirdiği ve acil bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

4 HAFTADA 2 YENİLGİ

Fenerbahçe'nin henüz ligin başında 4 karşılaşmada 2 kez mağlup olması, yönetimin gerçekleştirdiği toplantının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçların yanı sıra takımın sahada ortaya koyduğu performansın da masaya yatırıldığı ifade edildi.

İSMAİL KARTAL İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Yönetimin kendi arasında gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından gözler Teknik Direktör İsmail Kartal ile yapılması beklenen görüşmeye çevrildi. Aziz Yıldırım ve yönetimin önümüzdeki günlerde deneyimli teknik adamla bir araya gelerek takımın performansını, yaşanan puan kayıplarının nedenlerini ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor.

TARİH DE FENERBAHÇE'Yİ UYARIYOR

Fenerbahçe'nin 4 haftada aldığı 2 mağlubiyet, geçmiş sezonlardaki dikkat çekici bir istatistiği de yeniden hatırlattı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 4 haftasında 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı. Fenerbahçe, bu tabloyu daha önce yaşadığı 1965/66 sezonunu 4., 1971/72'yi 3., 1987/88'i 8., 2016/17'yi 3. ve 2018/19 sezonunu 6. sırada tamamladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

keşke 2028 e kalmadan başkalarıda düğmeye bassa

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yeni yüzler görmek , yeni taktikler uygulamak vs lazım

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