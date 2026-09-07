Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Eski hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabıyla ilgili alınan erişim engeli kararıyla yeniden gündeme geldi. 61 yaşındaki eski hakem ve gözlemci Orhan Erdemir ile uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından TFF tarafından hakemlik lisansı iptal edilen Karaarslan, hakemlik kariyerinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermişti.

25 BİNE YAKIN ÜCRETLİ ABONEYE ULAŞTI

Karaarslan'ın Instagram'ın ücretli “Abone ol” özelliğini kullanarak yaklaşık 25 bin aboneye ulaştığı belirtildi. Aboneliklerden elde ettiği aylık brüt gelirin 2 milyon TL'ye yaklaştığı öne sürülen Karaarslan'ın sosyal medya hesabı önemli bir gelir kaynağı haline gelmişti.

NİSAN AYINDA TUTUKLANDI, TEMMUZDA TAHLİYE EDİLDİ

Karaarslan, 13 Nisan'da “müstehcen içerikli paylaşımlar” yaptığı iddiasıyla tutuklanmış, 1 Temmuz 2026 tarihinde ise tahliye edilmişti. Karaarslan'ın tahliyesinin ardından bu kez sosyal medya hesabıyla ilgili yeni bir karar alındı.

184 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında 184 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Türkiye'den erişime kapatılan hesaplar arasında Elif Karaarslan'ın yanı sıra Fidan Atalay, Esra Rabia Ünal, Ayşe Çelik, Gizem Bağdaçiçek, Alya Vural, Berilşah, Zeynep Çağış ve Ben Zelal gibi isimlerin hesaplarının da bulunduğu belirtildi.

AYLIK 2 MİLYON TL'YE YAKIN GELİRİ ETKİLENECEK

Karaarslan'ın hesabına getirilen erişim engelinin ardından gözler sosyal medyadan elde ettiği gelire çevrildi. Yaklaşık 25 bin ücretli abonesi ve aylık 2 milyon TL'ye yaklaşan brüt geliri bulunduğu belirtilen Karaarslan'ın, hesabının Türkiye'den erişilemez hale gelmesi nedeniyle önemli bir gelir kaybıyla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

Erişim engeli getirilen hesapların önemli bir bölümünde Instagram'ın ücretli abonelik özelliğinin aktif olduğu ve hesap sahiplerinin bu sistem üzerinden gelir elde ettiği belirtildi.