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Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi Haber Videosunu İzle
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde lüks bir otelde tatil yapan Rus ve Ukraynalı turistler arasında çıkan tartışma bir anda ortalığı karıştırdı. Sözlü atışmanın tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüşmesiyle tatilciler neye uğradığını şaşırdı. Otel personelinin güçlükle müdahale ettiği kavga anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus ve Ukraynalı turistler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki ülke arasında devam eden savaşın gölgesinde yaşanan gerilimde taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, otel çalışanları kavgayı güçlükle ayırdı. Yaşanan panik dolu anlar ise diğer tatilcilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

TATİL HAVASI BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir tesiste meydana geldi. Tesiste konaklayan Rusya ve Ukrayna uyruklu turistler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırmaya başladı. Sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çevrede bulunan diğer tatilciler büyük panik yaşadı.

OTEL ÇALIŞANLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavganın büyümesi üzerine otel çalışanları olaya müdahale etti. Tarafları birbirinden ayırmaya çalışan personelin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Yaşanan arbede sırasında otelde bulunan diğer tatilciler ise cep telefonlarına sarıldı. Kavga anları saniye saniye kaydedilirken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

SAVAŞIN GÖLGESİ TATİLE DE YANSIDI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülke vatandaşlarının aynı turizm tesislerinde tatil yaptığı Antalya'da yaşanan kavga dikkat çekti.

Olayın iki ülke arasındaki savaşın yarattığı gerilimden kaynaklandığı belirtilse de kavganın kesin çıkış nedeni şu aşamada doğrulanmış değil.

OTEL YÖNETİMİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından otel yönetiminin yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Tarafların olay sonrasında resmi olarak şikâyetçi olup olmadığına ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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