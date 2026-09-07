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Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri Haber Videosunu İzle
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla ifade veren Ahmet Davutoğlu, Ankara Adliyesi önünde ilk açıklamasını yaptı. Davutoğlu, "Sözlerimin arkasındayım, bundan sonra da dosdoğru olmaya devam edeceğim. Ülkenin itibarı adına soru almayacağım." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Ankara Adliyesi'nde verdiği ifade sonrası ilk açıklamasını yapan Davutoğlu, "Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan, düşüncesini ifade ettiği ve eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Yargıya duyduğum saygı gereği ve hiç kimsenin yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim. Ama bu ülkeye dışişleri bakanı ve başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak, ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum."

“SİYASETTEN ÇEKİLME KARARIMDA KARARLIYIM”

Daha önce aldığı siyasetten çekilme kararını da hatırlatan Davutoğlu, bu kararının değişmediğini vurguladı.

Davutoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Siyasetten çekilme kararı almıştım ve bu kararda kararlıyım. Sözlerimin arkasındayım. Ben dosdoğru olmaya devam edeceğim. Ülkemin itibarı adına soru almayacağım" 

SORUŞTURMA 2021 YILINDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Eylül’de yapılan açıklamada, Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Başsavcılık açıklamasında, inceleme sonucunda soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi.

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