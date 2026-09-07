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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içi ikbal hesabı yapanlara tepki göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin "sigortası" olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Büyük Kurultay'da yeniden genel başkanlığa aday olacağını belirten Tekin, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının da kurultay günü ilan edileceğini duyurdu.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
  • Tekin, partinin cumhurbaşkanı adayının da kurultay günü kamuoyuna duyurulacağını belirtti.
  • Tekin, parti içinde bireysel kariyer planı yapan isimlere yönelik sert uyarılarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında parti içi tartışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını ve partinin cumhurbaşkanı adayının da aynı gün kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

MK TV'deki canlı yayına katılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içinde bireysel kariyer planı yapan isimlere yönelik sert uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyasi dengeler içerisinde kritik bir işlev gördüğünü belirten Tekin, parti içi disiplin ve birlik vurgusu yaptı.

"KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA ADAY OLACAK"

Parti içi ikbal beklentisi içerisinde olanlara tepki gösteren Tekin, CHP’nin içinden geçtiği sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkan şu anda parti içerisinde bir sigorta. Parti içerisinde kariyer planlaması yapanlar... Sakın ha! Aklınızı başınıza alın. CHP, kritik bir süreçten geçerken kariyer planlaması yapılacak yer değildir. Genel Başkanımız Büyük Kurultay'da çıkacak aday olacak. Bu bir öneridir, Cumhurbaşkanı adayımızı da o gün açıklayacağız."

CUMHURBAŞKANI ADAYI KURULTAY GÜNÜ AÇIKLANACAK

Tekin’in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin takvim oldu. Kılıçdaroğlu’nun Büyük Kurultay'da genel başkan adayı olarak salona çıkacağını ifade eden Tekin, partinin cumhurbaşkanı adayının da yine kurultay gününde ilan edileceğini ilan etti.

Kaynak: Haberler.com
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