İmamoğlu: "Bu Şahane Ülke Artık Ehil Eller Tarafından Yönetilmiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) dördüncü fabrikası "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne acıdır ki ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu şahane ülke artık ehil eller tarafından yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz. Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Her şey özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası. Bizi yönetenler çözüm üretemedikleri gibi, işsizliği, açılığı, sefaleti görmezden geliyor, vatandaşın sesine kulaklarını tıkıyorlar" dedi.

Döviz kurları ve enflasyondaki artışa paralel artan maliyetler nedeniyle her geçen gün ekmek fiyatları artarken İBB, halka sağlıklı ve ucuz ekmek yetiştirmek için yeni bir fabrikanın daha yapımını tamamladı. İHE bünyesinde faaliyet gösterecek, "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın açılışı, Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski İBB başkanlarından Nurettin Sözen ve fabrikaya adı verilen eski belediye başkanlarından Ahmet İsvan'ın ailesi katıldı.

"Bugün, kendi alanında Türkiye'nin en büyük tesisi olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızın açılış töreni için bir aradayız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"HEM DEMOKRAT HEM SOSYAL ADALETÇİ VE HEM DE YATIRIMCI BİR BELEDİYEYİZ: Dün İstanbul'un eşsiz hazinelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı Müzemizi, tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından yenileyerek halkımızın ziyaretine tekrar açmanın mutluluğunu yaşamıştık. Akşam saatlerinde düzenlediğimiz o açılışta, dün itibariyle başlattığımız '150 günde 150 Proje' adlı açılışlar, temel atmalar maratonumuzdan da bahsetmiştim. Bahsettiğim projeler maratonunun ikinci günündeyiz. Biz hem demokrat hem sosyal adaletçi ve hem de yatırımcı bir belediyeyiz.

BÜTÇEMİZİN YÜZDE 42'SİNİ YATIRIMLARA AYIRDIK: Bizim kamusal makamlara gelişimizin en temel amacı hizmet üretmek, yatırım üstüne yatırım yapmaktır. İlk günden beri 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor, ortak aklı harekete geçiriyor ve hizmet veriyoruz. Bu aziz milletin tek kuruşunu asla israf etmeden, yıllarca ihmal edilmiş sorunların çözümüne odaklanıyor, bu şehirde ihanete son verecek kalıcı adımlar atıyoruz. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdık. Bir başka ifadeyle, 2021 yatırım bütçemizi bu yıl tam olarak ikiye katladık. Bütçemizin aslan payını çeyrek yüzyıldır ihmal edilmiş raylı sistemler alıyor. O yüzden 2022 yılı bütçemizi bir yatırım bütçesi olarak tanımlıyoruz.

EN ZOR ANINDA HALKIMIZIN YANINDA OLMA SORUMLULUĞUMUZU ASLA UNUTMUYORUZ: Öte yandan, en zor anında halkımızın yanında olma sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaptığımız çeşitli kalemlerdeki ayni veya nakdi yardımları da bizden önceki dönemlerin yaklaşık olarak 5 katına çıkardık. Bir başka ifadeyle giderlerimizin yüzde 9,4'ünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için kullanıyoruz. Daha fazla veriye boğmadan sizlerle bir başka rakam daha paylaşmak isterim. Türkiye'deki yerel yönetimlerin toplam yatırımlarının neredeyse dörtte birini tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. İşte bunların sonucu olarak, şehrin dört bir yanında hayatı kolaylaştıracak ve İstanbul'a değer katacak yatırımlarımız birbiri peşi sıra yükseliyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak önümüzdeki 150 günde İstanbul'a değer katacak 150 projenin açılışlarını yapacağız ve temellerini atacağız. Çünkü, bizim bu millete sözümüz var. Sizlere biraz yoracağız. Sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Önceki dönemin Halk Ekmek genel müdüründen teşekkür telefonu aldım çok mutlu oldum. Bu tesisin önemini yönetime anlatamadığını söyledi. Nevşehir'den bilet bulamadığı için gelemediğini ifade etti. Kendisine bu tesisi akıl ettiği için teşekkür ediyoruz.

SON 3 YILDIR, BU ŞEHİRDE SOSYAL ADALET VE SOSYAL YARDIMLAR HAK TEMELLİ YAPILIYOR: Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul vizyonuyla hizmet veriyoruz. 16 milyon vatandaşın hiçbirini diğerinden ayırmamak, adaletli olmak, kimseyi geride bırakmamak bizim düsturumuz. 'Adil İstanbul' vizyonumuzun öznesi insan. Bize oy veren değil bu ülkede yaşayan herkes. Yüzbinlerce çocuğumuzun süte ücretsiz ulaşması bu yüzden bizim için çok önemli. Binlerce aileye nakit desteği ve alışveriş yardımı vermek, üniversite öğrencimize karşılıksız eğitim desteği sunmak, ilkokul çağındaki çocuklarımıza tablet dağıtmak, yardım kolilerimizle, yeni doğan paketlerimizle hep ihtiyacı olanın, zorda kalanın yanında olmak, yetime, öksüze, engelliye, canı gönülden hizmet etmek, karşılık beklemeksizin bedel istemezsizin onlara bir diyet borcu hissi vermeksizin bunların hepsi bizim önceliğimiz. Çünkü son 3 yıldır, bu şehirde sosyal adalet ve sosyal yardımlar hak temelli yapılıyor.

RAHMETLİ BAŞKANIMIZ AHMET İSVAN BU ŞEHİRDE YAŞAYAN KİMSEYİ AYIRT ETMEMİŞ: İşte tam bu noktada bugün açılışını yaptığımız tesise adını veren rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet İsvan'ı anmak istiyorum. Çünkü onun adaletli, eşitlikçi yönetimi, demokrat kişiliği bizim en büyük ilham kaynaklarımızdan biri. Merhum başkan bu şehirde yaşayan kimseyi ayırt etmemiş. Gecekondu bölgelerine hizmet götürmüş, şehri çocuk parklarıyla donatmış. Halkın arsalarını halka geri vermek için çetin mücadeleler vermiş. Kısaca son derece güçlü 'halkçı belediyecilik' örneği sergilemiş. Bu şehrin insanı daha ucuza daha ekonomik fiyata ekmek yiyebilsin diye 1977'de Halk Ekmek'i de kurmuş. Ama ne yazık ki bu ülke, bu değerli başkana iyi davranmamış. 80 darbesinden sonra da diktaya, baskıcı yönetime karşı olduğu için yargılanmış ve hapis yatmış. Peki bugün, onu hapse gönderenlerin adını sanını bilen var mı? Tabii ki hayır. Ama Ahmet İsvan ismi İstanbul'a kattığı eserlerde, bugün burada açtığımız fabrikamızda ve daha birçok tesisle yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı da '150 Günde 150 Proje' hizmet maratonumuzdaki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ettik. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kendilerini Yalova'da ziyaret etmiş, ellerini öpmüştük. O anları anıları gururlu keyfini yaşıyorum rahmetle anıyorum.

BU ŞAHANE ÜLKE ARTIK EHİL ELLER TARAFINDAN YÖNETİLMİYOR: Ne acıdır ki ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz. Bu şahane ülke artık ehil eller tarafından yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Her şey özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası. Bizi yönetenler çözüm üretemedikleri gibi, işsizliği, açılığı, sefaleti görmezden geliyor, vatandaşın sesine kulaklarını tıkıyorlar. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Peki bu durum karşısında karamsarlığa, umutsuzluğa kapılıyor muyuz? Elbette ki hayır. İstanbul'da yüzüme bakanlar, karamsar olmadığımı, umutsuz olmadığımı görüyordur. Bu şehir için, 16 milyon için hizmet üretmeye, efektif çözümler getirmeye devam ediyoruz.

İÇİNDEKİ MAKİNE PARKURUYLA BİRLİKTE 110 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPTIK: Bugün açılışını yaptığımız eser İstanbul Halk Ekmek'in dördüncü fabrikası. Yapımına daha önce planlanmış ama sadece planlanmış. Uzunca bir süre, çivi üstüne çivi çakılmamış. 2019'da biz göreve başlayana kadar yalnızca yüzde 1'i tamamlanabilmiş. Düşünebiliyor musunuz yüzde 1. Biz elimizi hızla projeye atarak, içindeki makine parkuruyla birlikte 110 milyon euroluk yatırım yaptık. Kısa bir sürede hizmete hazır hale getirdik. ve ne mutlu ki bugün 16 milyon İstanbullunun hizmetine açıyoruz. Fabrikamız kendi alanındaki, yani ekşi mayalı ekmek üretimi yapan en büyük tesis olma özelliğini taşıyor. Fabrika bünyesindeki üç adet hattımızda sağlıklı, modern, üstün kalitedeki üretimle günde yaklaşık 1 milyon 500 adet ekmeği halkımıza sunacağız. Birinci hattımızla İstanbul Halk Ekmek'in günlük normal kapasitesine 250 bin adet ilave kapasite ekliyoruz. Fabrikamızdaki ikinci üretim hattında günlük bir milyon adet paketli Akdeniz ekmeği üretiyoruz. Üçüncü hatta ise 200-250 bin adete yakın farklı gramajlarda ve farklı tiplerde tost ekmeği, hamburger ekmeği veya yuvarlak ekmek üretimi yapıyoruz.

İSTANBULLUNUN BESLEYİCİ, SAĞLIKLI EKMEK VE UNLU MAMULLERE ULAŞMASINI DA SAĞLAYACAĞIZ: Öncelikli amacımız tabii ki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin en temel ekmek ihtiyacını karşılamak. Bunun yanında İstanbullunun besleyici, sağlıklı ekmek ve unlu mamullere ulaşmasını da sağlayacağız. Çölyak ve PKU gibi sağlık sorunları yaşayan, glutensiz ve düşük proteinli beslenen vatandaşlarımız da bu ürünlerimizden faydalanabilecek. Daha önce belirttiğim gibi Ahmet İsvan Ekmek Fabrikamız '150 Günde 150 Proje' maratonumuzun önemli bir parçası. Gururla tekrar etmek isterim ki biz bu şehri; raylı sistemleriyle yeşil alanlarıyla, gelişmiş altyapısıyla, sosyal konutlarıyla kreşleriyle, dijital yatırımlarıyla çok daha yaşanılır, mutlu, üretken bir hale getirmek için çalışıyoruz. İstanbul'u yatırımlarla güçlendiriyoruz. ve yıl sonuna kadar en az 150 projenin açılışını yapacağız veya temelini atacağız

2023 YILINA GELDİĞİMİZDE İSE VİTES ARTIRACAĞIZ: 2023 yılına geldiğimizde ise vites artıracağız. Hizmetlerimizi ve projelerimizi katlayarak daha da büyüteceğiz. Bu kadim şehre ve aziz millete sahipsiz olmadıklarını göstermeye devam edeceğiz. Bu şehrin gençlerine, çocuklarına, annelerine ve kimsesizlerine umut olmaya devam edeceğiz. Önümüze ne denli engel çıkarılırsa çıkarılsın. Ne denli tuhaf icatlar çıkarılırsa çıkarılsın. Yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Daha büyük bir azimle 16 milyon için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel günde, böyle özel tesisin açılışında bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Genel Başkanım, biz bundan sonraki birçok açılışımı sizle yapmak istiyorum. Vaktinizin büyük kısmını İstanbul'a ayırmanızı istiyoruz."

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU TESİSİ GEZDİ

Açılışın ardından tesisi gezen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu ile beraberindekiler bölüştükleri ekmeği zeytin, peynir ile yediler.

ANKA / Güncel