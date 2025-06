İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

FERDİ ZEYREK'İN KALBİ 70 DAKİKA SONRA ÇALIŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Ferdi Zeyrek'in yaşadığı sitede, havuzun makine dairesinde de ilk inceleme yapıldı. İncelemeden çıkan sonuçlar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

"ELEKTRİK TESİSATINDA PASLANMA, MOTORDA KAÇAK VAR"

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanmagözlemlenmiş olup,elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır."

FERDİ ZEYREK'İN DURUMU AĞIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Başkan Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakım sürecinin kritik ve değişken olduğunu ancak verilen tedavilere yanıt alınmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti

"GENEL DURUMU KRİTİK"

Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Başkan Ferdi Zeyrek bildiğiniz üzere dün gece itibariyle elektrik çarpması nedeniyle önce kendi bulunduğu yerde 112 tarafından bir müdahale yapıldı. Yaklaşık 20 dakika Kalp akciğer canlandırma uygulandı. Daha sonrasında kurumumuza getirildi. Acil serviste bir 50 dakikalık canlandırma yapıldı. Sonrasında yanıt alındı. Bu yanıt alınma sonrasında yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Bu yoğun bakım alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. Sonrasında bu ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. ECMO bildiğiniz üzere kalbin bu oksijenlenmesi kötü olan hastalarda başka vücudun dışında bir alanda kanın oksijenlenmesini sağlanıp tekrar hastaya geri verilmesi uygulaması. Bundan olumlu yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıtım aldık. İdrar çıkışları ile ilgili sıkıntı vardı. İdrar çıkışları ile ilgili olarak da yine hasta başında kateterizasyon yaparak olarak sürekli renal replasman dediğimiz diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışları sağlandı. Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ama biz burada yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor" dedi.

"ŞU AN NET BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

Hastanenin tüm imkanlarıyla Başkan Zeyrek'in tedavisine odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Topçu, "Sadece bir hekim değil tüm hastanemizde beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, yoğun bakım kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekip halinde başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışarak tedaviyi yürütüyor. Şu an net bir söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Başkan Zeyrek'in farklı bir hastalığının olmaması ve genç yaşta olmasıyla hayata tutunabildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Aslında daha öncesinde bir kardiyak rahatsızlığın, kalple ilgili bir rahatsızlığın olmamış olması, genç hasta olmuş olması bu uygulanan canlandırma yanıtın bu şekil geç de olsa alınmasına yardımcı oldu. Tabii önceki yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik" dedi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.